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09.09.2021  12:23   Виталий Хиневич

В Украине подорожают привычные для граждан продукты питания

Основные продукты питания подорожают на 10-15%.

В Украине подорожают продукты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Agronews». 
 
Отмечается, что картофель будет стоить в пределах 7 гривен оптовой цены, как минимум.
 
Стоимость гречки будет составлять до 75 гривен за килограмм, а «социальный» сорт - до 52 гривен. 
 
Рост цен на гречку обусловлен дефицитом этой продукции на нашем рынке. Сам дефицит гречневой крупы, по словам специалистов, связан с политикой России, которая активно зашла на национальный рынок, а потом прекратила поставки продукта. 
 
"Поскольку Российская Федерация является основным поставщиком гречки в Украину, отсутствие поставок с мая по август существенно сократило внутренние запасы", - пояснила Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса.
 
Напомним, с начала года потребительские цены на Харьковщине выросли на 6,2%.
 
Источник:   Agronews
 Тэги:  харьков
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