09.09.2021 12:23 Виталий Хиневич

В Украине подорожают привычные для граждан продукты питания

Основные продукты питания подорожают на 10-15%.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Agronews».

Отмечается, что картофель будет стоить в пределах 7 гривен оптовой цены, как минимум.

Стоимость гречки будет составлять до 75 гривен за килограмм, а «социальный» сорт - до 52 гривен.

Рост цен на гречку обусловлен дефицитом этой продукции на нашем рынке. Сам дефицит гречневой крупы, по словам специалистов, связан с политикой России, которая активно зашла на национальный рынок, а потом прекратила поставки продукта.

"Поскольку Российская Федерация является основным поставщиком гречки в Украину, отсутствие поставок с мая по август существенно сократило внутренние запасы", - пояснила Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса.

Напомним, с начала года потребительские цены на Харьковщине выросли на 6,2%.