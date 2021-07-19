Цены в Харькове: на какие продукты выросли цены, а на чем можно сэкономить

С начала года потребительские цены на Харьковщине выросли на 6,2%.
Специалисты Главного управления статистики в Харьковской области рассказали РЕДПОСТ, какая ценовая ситуация сложилась на потребительском рынке Харьковской области в июне 2021 года.
Так, по сравнению с прошлым месяцем потребительские цены в Харьковской области выросли на 0,3%, с начала года рост цен составил на 6,2% (по Украине: по сравнению с маем 2021 года цены выросли на 0,2%, с начала года - на 6,4%).
На продуктовом рынке сложилась следующая ситуация: цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%. Некоторые позиции заметно подорожали, другие же подешевели.
Лидер роста цен – подсолнечное масло, цифры на ценнике этого продукта выросли на на 5,9%. На 2,9-1,6% выросли цены на безалкогольные напитки, сахар, макаронные изделия, рыбу и рыбные продукты, овощи. Подорожали на 0,2-0,9% сыр и творог, продукты переработки зерновых, рис, мясо птицы, кисломолочная продукция. В то же время на 19,5% подешевели яйца, на 1,7-0,2% – фрукты, масло, свинина, говядина, сметана.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%, в том числе на табачные изделия - на 2,5%, алкогольные напитки - на 0,6%.
Уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остался без изменений.
Цены на транспорт выросли на 0,1% . Речь идет о подорожании проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,7%,а также увеличении стоимости топлива и масел на 0,4%.
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