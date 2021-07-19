19.07.2021 11:20

Легкая растаможка: в Украине появился новый вид автомошенников

В Украине при растаможке автомобилей на "евробляхах" возникла проблема с владельцами авто, которые «обнуляли» срок пребывания авто в стране, выезжая и въезжая через контрольно-пропускные пункты на российской границе.

Около 150 000 человек на данный момент не могут растаможить свои автомобили. Эта ситуация уже оказалась в поле зрения мошенников.Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Автотема.

По информации журналистов, на таможенных пунктах Одесской и Черниговской областей орудуют мошенники, которые предлагают «обнулить» факт такого перезаезда и растаможить автомобиль. Первая процедура стоит 300 долларов США, вторая 250 долларов. Схема строится на том, что авто проходит перезаезд в таможенном пункте и затем проходит растаможка в Одесской или Черниговской области. Мошенники уверяют, что история с перезаезд из России «исчезает» из поля зрения таможни, то есть все легально.

В свою очередь таможенники не столь оптимистичны и уверяют - такие действия абсолютно незаконны. Ничего никуда не исчезает и таким водителям в соответствии с ст.485 ТКУ грозит штраф в 5-6 тысяч долларов. Речь идет о незаконном использовании льгот, поскольку автомобиль, который заехал со стороны РФ, не имеет права на льготы и не может въезжать обратно. Таким образом нарушается законодательство.

«Проконсультировавшись с таможенными органами, мы получили однозначный ответ, что льготы имеют отношение только к процедурам растаможка по таможенной декларации ИМ40АА (стандартной) и МД-1, когда человек выезжает за пределы таможенной территории без дальнейшего таможенного оформления. Но не распространяются на автомобили, которые сделали Перезаезд на таможенных постах, которые граничат с РФ »- пояснили юристы.

То есть это означает, что такие автомобили даже покинуть территорию Украины на законных основаниях не могут, не говоря уже об обратном въезд и дальнейшее растаможивание.

Ранее РЕДПОСТ писал о "невнимательных" таможенниках, неправильная растаможка товаров которыми нанесла ущерб государству на сумму около 17 млн гривен.