01.07.2021 16:56

17 миллионов ущерба: В Харькове будут судить шестерых таможенников (ФОТО)

На скамью подсудимых в Харькове обвиняемых привела халатность.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, неправильная растаможка товаров нанесла ущерб государству на сумму около 17 млн ​​гривен.

Замначальника отдела облпрокуратуры Владимир Шевченко, сообщил, что в течение 2018 года обвиняемые растаможивали ввезенный из-за границы растворитель промышленного назначения с неправильным определением кода товара «Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности». В результате занижались таможенные платежи в бюджет.

Обвиняемым светит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, ранее мы писали о самых курьезных случаях на таможне.