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01.07.2021  16:56   

17 миллионов ущерба: В Харькове будут судить шестерых таможенников (ФОТО)

На скамью подсудимых в Харькове обвиняемых привела халатность.

Криминал Харьков: В Харькове будут судить шестерых таможенников.
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, неправильная растаможка товаров нанесла ущерб государству на сумму около 17 млн ​​гривен.
 
Замначальника отдела облпрокуратуры Владимир Шевченко, сообщил, что в течение 2018 года обвиняемые  растаможивали ввезенный из-за границы растворитель промышленного назначения с неправильным определением кода товара «Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности». В результате занижались таможенные платежи в бюджет.
 
Криминал Харьков: В Харькове будут судить шестерых таможенников.
 
Обвиняемым светит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Напомним, ранее мы писали о самых курьезных случаях на таможне.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  халатность, афера, харьков, мошенничество, ущерб
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