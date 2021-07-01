Главная Новости Харькова Спорт Теннис. Почетная харьковчанка покидает Уимблдон (ВИДЕО)
01.07.2021  16:16   

Теннис. Почетная харьковчанка покидает Уимблдон (ВИДЕО)

Элина Свитолина уступила Магде Линетт во втором круге турнира Большого Шлема.

Элина Свитолина покидает Уимблдон, проиграв во втором круге. Спорт Харьков
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на WTA, лидер теннисного рейтинга Украины Элина Свитолина уступила  в матче 
против представительницы  Польши Магды Линетт.
 
Девушки на корте встречались дважды, в обоих случаях победила Элина.
 
Но эти поединки были проведены на медленном, грунтовом покрытии, а не на траве. 
 
Поединок не сложился и харьковчанка уступила Линетт 3:6, 4:6 
 
Теперь счет личных встреч теннисисток 2:1 в пользу Свитолиной 
 
Напомним, ранее мы писали что Элина Свитолина встретится в первом кргуе с Элисон ван Эйтванк.
 
Украинка обыграла бельгийку за 1 час 41 минуту  со счетом 6-3, 2-6, 6-3.
 
 
 
Тэги:  теннис, свитолина, харьков, турнир, большой шлем, уимблдон
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