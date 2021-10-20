20.10.2021 14:58

Свитолина не доиграла матч на международном турнире

Поединок первого раунда женской сетки турнира в Тенерифе между украинкой Элиной Свитолиной и Марией Камилой Осорио Серрано из Колумбии был прерван из-за наступления темноты

Как собщает РЕДПОСТ , поединок первого раунда женской сетки турнира в Тенерифе между украинкой Элиной Свитолиной и Марией Камилой Осорио Серрано из Колумбии был прерван из-за наступления темноты. Игра началась в 21:10 по киевскому времени и была остановлена после первого сета, который Свитолина выиграла со счетом 7:5. Теннисистки отыграли чуть более 40 минут.

Матч будет доигран сегодня. Время возобновления встречи пока еще не известно.

Победительница поединка во втором раунде сыграет против Майар Шериф из Египта.