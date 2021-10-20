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20.10.2021  14:58   

Свитолина не доиграла матч на международном турнире

Поединок первого раунда женской сетки турнира в Тенерифе между украинкой Элиной Свитолиной и Марией Камилой Осорио Серрано из Колумбии был прерван из-за наступления темноты

Светолина
 
Как собщает РЕДПОСТ,  поединок первого раунда женской сетки турнира в Тенерифе между украинкой Элиной Свитолиной и Марией Камилой Осорио Серрано из Колумбии был прерван из-за наступления темноты. Игра началась в 21:10 по киевскому времени и была остановлена после первого сета, который Свитолина выиграла со счетом 7:5. Теннисистки отыграли чуть более 40 минут.
 
Матч будет доигран сегодня. Время возобновления встречи пока еще не известно.
 
Победительница поединка во втором раунде сыграет против Майар Шериф из Египта.
 
Тэги:  теннис, свитолина, харьков
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