10.08.2022 17:43 Дмитрий Колоней

Легенда тенісу збирається завершити кар'єру

Американка Серена Вільямс зробила важливу заяву.



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Як повідомоляє РЕДПОСТ , з посиланням на Vogue, Серена заявила, що цього року вона була не готова до того, щоб перемогти на Вімблдоні. Також вона зізналася, що намагатиметься виграти майбутній US Open. Водночас спортсменка натякнула, що цей турнір може стати останнім у її кар'єрі.

Вільямс зазначила, що протягом останнього року вона зі своїм обранцем хоче завести ще одну дитину. Тенісистка наголосила, що не планує вагітніти, не завершивши кар'єру перед цим.

У зверненні до вболівальників американка сказала, що знає про їхнє бажання, щоб вона продовжила виступи та побила ще кілька рекордів. Але спортсменка, за її словами, не чекає на якесь урочисте прощання з тенісом, бо не вміє прощатися.

«Я майже зробила неможливе: багато хто не знає, що я була на другому місяці вагітності, коли виграла Australian Open-2017. Але цього місяця мені виповнюється 41 рік, і треба щось міняти.

Мені ніколи не подобалося слово "пенсія". Воно здається мені несучасним. Я думаю про це як про перехід, але хочу делікатно використати слово, яке означає щось дуже конкретне та важливе для деяких людей. Можливо, найкраще слово, щоб описати, на порозі чого я зараз, — це еволюція», — заявила Серена.

Вільямс належить рекорду жіночого професійного туру за сумою зароблених призових грошей. Вона виграла 23 турніри серії Grand Slam. Це другий результат в історії після австралійки Маргарет Сміт-Корт, на рахунку якої 24 перемоги.