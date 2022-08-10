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10.08.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

У додатку Monobank з’явилась функція для контролю фінансів

Нова функція допоможе користувачам контролювати персональний бюджет.

Monobank
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Мінфін.
 

Повідомляється, що в додатку Monobank з’явилася можливість аналізувати загальну фінансову активність. Нова функція допоможе користувачам контролювати персональний бюджет в межах чотирьох категорій:

  • витрати;
  • накопичення;
  • перекази на свої картки;
  • надходження.
Категорії представлені у вигляді карток, кожна з яких містить загальну суму, список категорій і тегів, які брали участь у наповненні цієї картки.
 
«Ми не намагаємося конкурувати з PFM-застосунками (Personal finance management — управління особистими фінансами). Вони вимагають багато ручних уточнень та реального ведення бухгалтерії. У нас більш просте рішення, проте воно дає контроль над фінансами та не потребує жодних додаткових зусиль. Просто сплачуйте покупки карткою monobank, а ми все порахуємо», — розповіли в Monobank.
 
Важливо, що користувач може самостійно змінити категорії своїх витрат або додати до них теги для групування витрат і надходжень, що дозволяє максимально контролювати свої фінанси в межах банківського застосунку.
 
Аналітика доступна як по одній, так і по кількох картках у трьох доступних валютах — гривня, долар і євро, з точністю до одного дня.
 
Нагадаємо, в Приват24 з’явилась нова послуга.
 
Источник:   Мінфін
 Тэги:  monobank
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