10.08.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

У додатку Monobank з’явилась функція для контролю фінансів

Нова функція допоможе користувачам контролювати персональний бюджет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Мінфін.

Повідомляється, що в додатку Monobank з’явилася можливість аналізувати загальну фінансову активність. Нова функція допоможе користувачам контролювати персональний бюджет в межах чотирьох категорій:

витрати;

накопичення;

перекази на свої картки;

надходження.

Категорії представлені у вигляді карток, кожна з яких містить загальну суму, список категорій і тегів, які брали участь у наповненні цієї картки.

«Ми не намагаємося конкурувати з PFM-застосунками (Personal finance management — управління особистими фінансами). Вони вимагають багато ручних уточнень та реального ведення бухгалтерії. У нас більш просте рішення, проте воно дає контроль над фінансами та не потребує жодних додаткових зусиль. Просто сплачуйте покупки карткою monobank, а ми все порахуємо», — розповіли в Monobank.

Важливо, що користувач може самостійно змінити категорії своїх витрат або додати до них теги для групування витрат і надходжень, що дозволяє максимально контролювати свої фінанси в межах банківського застосунку.

Аналітика доступна як по одній, так і по кількох картках у трьох доступних валютах — гривня, долар і євро, з точністю до одного дня.