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21.01.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Блокируют и не отдают средства: что происходит с картами Monobank?

Сразу несколько клиентов пожаловались на работу финучреждения.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт "Минфин", один из клиентов банка пожаловался, что его карту, на которой лежит  83 тысячи гривен, в какой-то момент Monobank заблокировал и отказал в обслуживании в одностороннем порядке.
 
 
Когда он обратился за разъяснением, ему ответили, что банк оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Но как быть с деньгами? 
 
По словам разгневанного украинца, он написал уже шесть заявлений, которые до сих пор рассматривают.
 
Аналогичная проблема у другого мучины, на заблокированной карте которого - 68 тысяч гривен, при этом он обслуживался в этом банке два года.
 
Мужчина пишет, что у него не было никаких проблем с кредитной историей и даже хранились сбережения на депозите в Monobank.
 
"Было очень обидно и неприятно, почувствовал себя каким-то отбросом, о которого вытерли ноги. Отношение, как-будто я террорист какой-то", – рассказывает клиент.
 

 

Источник:   Минфин
 Тэги:  monobank, блокируют карты, харьков, украина
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