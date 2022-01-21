21.01.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Блокируют и не отдают средства: что происходит с картами Monobank?

Сразу несколько клиентов пожаловались на работу финучреждения.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт "Минфин", один из клиентов банка пожаловался, что его карту, на которой лежит 83 тысячи гривен, в какой-то момент Monobank заблокировал и отказал в обслуживании в одностороннем порядке.

Когда он обратился за разъяснением, ему ответили, что банк оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Но как быть с деньгами?

По словам разгневанного украинца, он написал уже шесть заявлений, которые до сих пор рассматривают.

Аналогичная проблема у другого мучины, на заблокированной карте которого - 68 тысяч гривен, при этом он обслуживался в этом банке два года.

Мужчина пишет, что у него не было никаких проблем с кредитной историей и даже хранились сбережения на депозите в Monobank.

"Было очень обидно и неприятно, почувствовал себя каким-то отбросом, о которого вытерли ноги. Отношение, как-будто я террорист какой-то", – рассказывает клиент.