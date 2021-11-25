25.11.2021 12:20 Рита Парфенова

Клоны сайтов Приват24 и Monobank появились в интернете: в чем опасность и как не стать жертвой

Мошенники регистрируют на интернет-просторах фейковые сайты, «маскирующиеся» под ресурсы известных украинских банков.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Internetua, цель подобных фишинговых сайтов – создание баз персональных данных украинцев. В частности, речь идет о сборе телефонных номеров – на каждом из подобных сатов для получения той или иной услуги предлагают ввести свое имя и номер мобильного.



Эти сайты копируют внешний вид украинских банков и финансовых организаций. Среди них: Приватбанк, Monobank, Tengo, MiLoan, MyCredit, CreditPlus, CCloan.



Сайты копируют внешний вид упомянутых компаний, публикуют убедительную информацию об услугах организаций и их юридических адресах.



Насторожить пользователей должен домен, на котором располагается сайт, «фальшивые» версии регистрируют на 3-х доменах, используя близкое к оригиналу написание адресов: privatbank.in.ua, mono.org.ua, microcredit.icu.



Каждый из этих сайтов под различными поводами предлагает посетителю ввести номер мобильного телефона, иногда в привязке с именем. Например, на фейковом сайте Приват24 предлагается ввести номер телефона, чтобы получить ссылку на скачивание мобильного приложения.





Псевдосайт Монобанка предлагает оформить карту с большим кредитным лимитом:







Сайт MiCrocredit.icu предлагает выбор лучших условий микрокредитования из целого ряда «партнерских сервисов».







Выполнив требование сайта, пользователь в итоге не получает ни ссылок на скачивание приложений, ни звонка менеджера.



А введенный номер телефона попадает в базу мошенников, и может быть использован в различных аферах – от несанкционированного оформления различных онлайн-кредитов и карт мгновенного выпуска на неосторожных пользователей, до применения в мошеннических схемах, связанных с социальной инженерией. Не исключена и банальная продажа этих данных другим киберпреступникам.

Ранее мы писали, что мошенники решили воспользоваться правительственной программой поощрения вакцинированных украинцев и запустили свою схему. Они рассылают на телефон сообщения о якобы выплатах за вакцинацию в размере семи тысяч гривен, но для подтверждения нужно указать свои данные и ввести номер своей карты.