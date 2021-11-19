19.11.2021 09:22

Мошенники рассылают SMS с выплатами за вакцинацию: подробности

Мошенники решили воспользоваться правительственной программой поощрения вакцинированных украинцев и запустили свою схему.





Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети, харьковчанам стали приходить сообщения на телефон о якобы выплатах за вакцинацию в размере семи тысяч гривен. Но для подтверждения нужно указать свои данные и ввести номер своей карты.



«Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма от имени ПриватБанка якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7000 грн», – сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. Он отметил, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.



Выплаты за вакцинацию будут происходить в приложении "Дія", там сгенерируют виртуальную карту, на которую и будут зачислены деньги. К тому же программа стартует с 19 декабря.

Напомним, правительство проанонсировало новую программу, цель которой – ускорение вакцинации населения Украины. Все жители Украины, которые прошли полный курс вакцинации (две дозы), получат по тысяче гривен. Выплаты будут иметь целевое назначение. Деньги можно будет потратить на занятие спортом (купить абонемент), сходить в театр, кино или музей, а также приобрести авиа- и железнодорожные билеты для поездок внутри страны.