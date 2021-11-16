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16.11.2021  13:51   Рита Парфенова

Вакцинированным украинцам выплатят по 1000 гривен: реакция в Сети

Обещанную тысячу гривен можно будет потратить на занятие спортом, культурный досуг или путешествия внутри страны.

https://redpost.com.ua/news/1238267-koronavirus-otstupaet-ukraina-proshla-pik-zabolevaemosti-covid-19

О новой программе, цель которой – ускорение вакцинации населения Украины, рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский, пишет РЕДПОСТ.

По его словам, все жители Украины, которые прошли полный курс вакцинации (две дозы), получат по тысяче гривен. Проект стартует с 19 декабря, деньги будут начисляться через приложение «Дія», предусмотренные для этих выплат 6 млрд гривен будут предоставлены в два этапа – 3 млрд гривен выделят в конце этого года и столько же – в начале следующего.

Выплаты будут иметь целевое назначение. Деньги можно будет потратить на занятие спортом (купить абонемент), сходить в театр, кино или музей, а также приобрести авиа- и железнодорожные билеты для поездок внутри страны.

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Запланированной на проект суммы хватит для выплат 6 миллионам полностью вакцинированных украинцев. По состоянию на 15 ноября в стране две дозы вакцины получили 8 887 415 человек. Далее планируется продолжение этой программы, появится возможность получить деньги не только через «Дію».

Заявление президента вызвало резонанс в обществе. В сети появились фотожабы на эту тему. Обыгрывалась и дата старта программы (19 декабря – День Святого Николая), и возможность реализовать деньги для путешествий по стране, и тот факт, что именно такую сумму «просят» за липовый сертификат о вакцинации.

Напомним, в Минздраве прогнозируют, что уже на следующей неделе регионы начнут выходить из "красной" зоны. Некоторые области практически готовы выйти из зоны "красного" уровня эпидопасности.

Фотожаба 1000 гривен за вакцинацию

Фотожаба 1000 гривен за вакцинацию

Фотожаба 1000 гривен за вакцинацию

Фотожаба 1000 гривен за вакцинацию

Фотожаба 1000 гривен за вакцинацию

Фотожаба 1000 гривен за вакцинацию
Фотожаба 1000 гривен за вакцинацию

Тэги:  вакцинация, украина, харьков
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