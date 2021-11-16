Вакцинированным украинцам выплатят по 1000 гривен: реакция в Сети

Обещанную тысячу гривен можно будет потратить на занятие спортом, культурный досуг или путешествия внутри страны.
О новой программе, цель которой – ускорение вакцинации населения Украины, рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский, пишет РЕДПОСТ.
По его словам, все жители Украины, которые прошли полный курс вакцинации (две дозы), получат по тысяче гривен. Проект стартует с 19 декабря, деньги будут начисляться через приложение «Дія», предусмотренные для этих выплат 6 млрд гривен будут предоставлены в два этапа – 3 млрд гривен выделят в конце этого года и столько же – в начале следующего.
Выплаты будут иметь целевое назначение. Деньги можно будет потратить на занятие спортом (купить абонемент), сходить в театр, кино или музей, а также приобрести авиа- и железнодорожные билеты для поездок внутри страны.
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Запланированной на проект суммы хватит для выплат 6 миллионам полностью вакцинированных украинцев. По состоянию на 15 ноября в стране две дозы вакцины получили 8 887 415 человек. Далее планируется продолжение этой программы, появится возможность получить деньги не только через «Дію».
Заявление президента вызвало резонанс в обществе. В сети появились фотожабы на эту тему. Обыгрывалась и дата старта программы (19 декабря – День Святого Николая), и возможность реализовать деньги для путешествий по стране, и тот факт, что именно такую сумму «просят» за липовый сертификат о вакцинации.
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