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15.11.2021  13:31   Наталья Иванова

Коронавирус отступает: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава сделал заявление относительно протекания пандемии коронавируса в Украине.


Фото из открытых источников

Пик коронавируса пройден, об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сегодняшнее заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко. По его словам ситуация с заболеваемостью  COVID-19 улучшается, потому что отмечается уменьшение количества заболевших, правда, только на 6%, однако, уже это, считает позитивным сигналом, к тому же, что количество госпитализированных за последнюю неделю в сравнении с предыдущей снизилось на 13%.

«Впервые за последние 3 месяца среднее суточное количество "выписок" из COVID-больниц преобладает над количеством госпитализаций. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают. Это является первым положительным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины. Однако это еще не победа над вирусом. Число случаев заболевания и уровень госпитализаций находятся ещё на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения», – сказал Виктор Ляшко во время пресс-брифинга 15 ноября.

За минувшую неделю проведено более 1 млн.600 тысяч вакцинаций. В целом первую дозу вакцины на сегодняшний день получили 39,4% украинцев, полностью прошли курс иммунизации 28%.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 ноября.
 

Тэги:  коронавирус, харьков
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