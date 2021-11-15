15.11.2021 10:00 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 541 случай заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 829 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 227 198 человек. Выздоровело 186 078 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 36 041 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 604 человек (в том числе 541 жителя города Харькова). 52 человек заболели в Лозовском районе, 21 – в Изюмском, 66 – в Чугуевском, 12 – в Красноградском, 33 – в Купянском, 41 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 ноября.