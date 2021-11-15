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15.11.2021  10:20   Виталий Хиневич

На Харьковщине в результате ДТП скончался мужчина

В Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий ХОГА.
 
Отмечается, что 14 ноября около 21:08 автомобиль марки «ВАЗ 2107» под управлением 28-летнего мужчины допустил столкновение с пешеходом.
 
 
44-летний мужчина переходил дрогу в неположенном месте. В результате полученных травм, он скончался на месте происшествия. 
 
На данный момент продолжаются следственные действия. 
 
Напомним, в городе Волчанск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
 
Источник:   Сводка ХОГА
 Тэги:  дтп, харьков
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