15.11.2021 10:20 Виталий Хиневич

На Харьковщине в результате ДТП скончался мужчина

В Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий ХОГА.

Отмечается, что 14 ноября около 21:08 автомобиль марки «ВАЗ 2107» под управлением 28-летнего мужчины допустил столкновение с пешеходом.

Читайте также: В Харькове на пешеходном переходе скорая сбила пожилого мужчину

44-летний мужчина переходил дрогу в неположенном месте. В результате полученных травм, он скончался на месте происшествия.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, в городе Волчанск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.