15.11.2021 10:40 Рита Парфенова

Браконьерство в промышленных масштабах: под Харьковом выловили рыбы на миллион гривен

На Печенежском водохранилище задержали нарушительницу, выловившую больше 130 килограммов рыбы.





Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль, браконьерша уже не в первый раз попадается «на горячем», на нее уже не раз составлялись админпротоколы за нарушение правил рыболовства.



В очередной раз нарушительницу задержали около восьми часов утра 11 ноября на Печенежском водохранилище в районе села Артемовка Чугуевского района.



Женщина «рыбачила» с лодки, в которой инспекторы зафиксировали наличие 29 лесковых сеток, которые являются запрещенными орудиями лова. К этому моменту улов нарушительницы составил 133 килограмма.



Она выловила такую ​​рыбу:

уклейка – 1590 шт.,

плотва – 643 шт.,

щука – 21 шт.,

лещ – 16 шт.,

карась серебристый – 7 шт.,

линь – 7 шт.,

окунь – 1 шт.

Общий ущерб, который браконьер нанесла своими действиями рыбному хозяйству Украины, оценен в 1 265 429 грн.



На нарушительницу составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда. Кроме того, рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Ранее мы писали, что на пруду «Карповка» в Чугуевском районе найдены браконьерские сети, в которых находились карпы и раки. Хозяина запрещенных орудий лова на месте происшествия найти не удалось. Ущерб рыбному хозяйству Украины оцене в размере более 600 тысяч гривен.