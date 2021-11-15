15.11.2021 10:50 Виталий Хиневич

В «Дії» появился новый COVID-сертификат

В приложении доступен сертификат для переболевших граждан коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание РБК-Украина.

Отмечается, что граждане Украины смогут получать сертификат о выздоровлении и вакцинации ребенка.

Сертификат о выздоровлении будет доступен в электронной форме, который подтвердит выздоровление человека от COVID-19.

Сгенерировать документ можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения.

Сертификат действует в течение 90 дней.

Медицинский документ, подтверждающий выздоровление гражданина от COVID-19, можно будет генерировать не чаще, чем два раза в год.

Напомним, ранее мы писали о том, что непривитых харьковчан будут отстранять от работы. Премьер-министр утвердил новые нормы, которые будут действовать с 8 ноября 2021 года.