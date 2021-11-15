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15.11.2021  10:50   Виталий Хиневич

В «Дії» появился новый COVID-сертификат

В приложении доступен сертификат для переболевших граждан коронавирусной инфекцией.

COVID-сертификат в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание РБК-Украина.
 
Отмечается, что граждане Украины смогут получать сертификат о выздоровлении и вакцинации ребенка.
 
Сертификат о выздоровлении будет доступен в электронной форме, который подтвердит выздоровление человека от COVID-19.
 
 
Сгенерировать документ можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения.
 
Сертификат действует в течение 90 дней. 
 
Медицинский документ, подтверждающий выздоровление гражданина от COVID-19, можно будет генерировать не чаще, чем два раза в год.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что непривитых харьковчан будут отстранять от работы. Премьер-министр утвердил новые нормы, которые будут действовать с 8 ноября 2021 года.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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