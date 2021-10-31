    
Главная Новости Харькова Медицина Получить COVID-сертификат в "Дії" стало намного проще
31.10.2021  18:02   Дмитрий Колоней

Получить COVID-сертификат в "Дії" стало намного проще

Теперь для алгоритма получения сертификата больше не нужна е-подпись.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, отсутствие е-подписи заменено необходимостью простого пользовательского согласия. Также соответственно отпадает необходимость в Photo ID, ведь этот шаг алгоритма был частью е-подписи в приложении.
 
"Нам удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации ковид-сертификатов без использования электронной подписи", – сообщил в воскресенье министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
 
 
Для того, чтобы создать сертификат уже без эл.подписи достаточно лишь обновить установленное приложение или же установить последнюю версию, если ранее Дію не загружали на телефон.
 
Итак, в обновлении авторизация будет проходить с помощью BankID или Mobile ID.
 
Итого, алгоритм действий в приложении и на портале теперь таков:
  1. Загружаем новую версию приложения или заходим на портал;
  2. Нажимаем: услуги, COVID-сертификаты, получить;
  3. Даем свое согласие на передачу данных.
Напомним, ранее мы писали о том, что непривитых харьковчан будут отстранять от работы. Премьер-министр утвердил новые нормы, которые будут действовать с 8 ноября 2021 года.
Тэги:  covid-сертификат, дия, харьков, украина, е-подпись, вакцинация, коронавирус, ковид
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.08 Медицина Когда украинцы смогут получать COVID-сертификаты через "Дію" 09.07 Медицина В Харькове начали получать COVID-сертификаты (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 