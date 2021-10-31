31.10.2021 18:02 Дмитрий Колоней

Получить COVID-сертификат в "Дії" стало намного проще

Теперь для алгоритма получения сертификата больше не нужна е-подпись.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , отсутствие е-подписи заменено необходимостью простого пользовательского согласия. Также соответственно отпадает необходимость в Photo ID, ведь этот шаг алгоритма был частью е-подписи в приложении.

"Нам удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации ковид-сертификатов без использования электронной подписи", – сообщил в воскресенье министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Для того, чтобы создать сертификат уже без эл.подписи достаточно лишь обновить установленное приложение или же установить последнюю версию, если ранее Дію не загружали на телефон.

Итак, в обновлении авторизация будет проходить с помощью BankID или Mobile ID.

Итого, алгоритм действий в приложении и на портале теперь таков:

Загружаем новую версию приложения или заходим на портал; Нажимаем: услуги, COVID-сертификаты, получить; Даем свое согласие на передачу данных.

Напомним, ранее мы писали о том, что непривитых харьковчан будут отстранять от работы . Премьер-министр утвердил новые нормы, которые будут действовать с 8 ноября 2021 года.