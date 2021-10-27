    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Киберполиция задержала разработчика фейковой копии приложения "Дія" (видео)
27.10.2021  12:39   Евгений Клочко

Киберполиция задержала разработчика фейковой копии приложения "Дія" (видео)

Сотрудники Киберполиции Запорожья совместно с Министерством цифровой трансформации Украины разоблачили 21-летнего жителя Запорожской области, который создал фейковую копию приложения "Дія".

Фейковая "Дія": пойман разработчик приложения
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Минцифру. Как сообщают специалисты, киберпреступник разработал приложение для смартфонов с дизайном, который копировал  дизайн оригинального приложения "Дія". В фейковой программе можно было создать любой документ от паспорта до сертификата о вакцинации от COVID-19. 
 
Отмечается, что данное программное обеспечение не имело ничего общего с приложением "Дія", так как фейковая разработка не имела доступа ни к одному из госреестров. 
 
Рекламируя свою разработку, молодой человек подчеркивал, что с помощью приложения несовершеннолетние без проблем могут покупать алкоголь и табачные изделия в торговых учреждениях.
 
 
В настоящее время правоохранители принимают меры по блокировке всех каналов распространения фейкового приложения. 
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
 
Сейчас также устанавливаются лица, которые приобрели и использовали фейковое приложение.
 

Напомним, в Харькове разоблачена преступная группа мошенников мошенников, которые изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации.

Источник:   Министерство цифровой трансформации
 Тэги:  дія, киберполиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Власть Дія перестала работать: подробности 18.05 Общество Минцифры презентовало более 10 революционных услуг в приложении Дія (ВИДЕО) 15.04 Экономика и промышленность Оплатить налоги и подать декларацию можно будет через "Дію"
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 