27.10.2021 12:39 Евгений Клочко

Киберполиция задержала разработчика фейковой копии приложения "Дія" (видео)

Сотрудники Киберполиции Запорожья совместно с Министерством цифровой трансформации Украины разоблачили 21-летнего жителя Запорожской области, который создал фейковую копию приложения "Дія".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Минцифру. Как сообщают специалисты, киберпреступник разработал приложение для смартфонов с дизайном, который копировал дизайн оригинального приложения "Дія". В фейковой программе можно было создать любой документ от паспорта до сертификата о вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что данное программное обеспечение не имело ничего общего с приложением "Дія", так как фейковая разработка не имела доступа ни к одному из госреестров.

Рекламируя свою разработку, молодой человек подчеркивал, что с помощью приложения несовершеннолетние без проблем могут покупать алкоголь и табачные изделия в торговых учреждениях.

В настоящее время правоохранители принимают меры по блокировке всех каналов распространения фейкового приложения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Сейчас также устанавливаются лица, которые приобрели и использовали фейковое приложение.

Напомним, в Харькове разоблачена преступная группа мошенников мошенников, которые изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации.