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13.10.2021  11:36   Рита Парфенова

Турфирма Харькова торговала поддельными ПЦР-тестами

Дополнительный «доход» турагентства и медицинской лаборатории составлял около полумиллиона гривен в месяц.

https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=305930

Как пишет РЕДПОСТ, правоохранители Харькова разоблачили преступный сговор одного турагентства и частной медицинской лаборатории по фальсификации ПЦР-тестов на COVID-19. Речь идет о подделке документов об отрицательном результате на коронавирус для выезжающих за границу и возвращающихся в страну клиентов туристической фирмы.

Схема была простой: покупатели зарубежных туров платили агенту турфирмы, тот связывался с медлабораторией и передавал данные клиента ее сотрудникам. Те фабриковали фальшивые справки с отрицательным ПЦР-тестом и вносили информацию в медицинскую систему ЕСОЗ для отметки в приложении «Вдома». Аналогичная схема работала и для возвращавшихся в Украину, чтобы избежать 14-дневной самоизоляции.

По информации СБУ, в этой медицинской афере участвовали два сотрудника туристического агентства. Ежемесячно выписывалось около 600 поддельных справок, в том числе международного образца, принося злоумышленникам около полумиллиона гривен нелегального дохода.

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Обыски, проведенные в офисе турагентства, медлаборатории и дома у подозреваемых, позволили обнаружить и изъять поддельные справки о сделанных ПЦР-тестах, электронные носители и черновые записи о уже проведенных сделках.

Открыто уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам преступной схемы.

Как ранее мы писали, начала года полиция открыла 350 уголовных производств по фактам подделки COVID-документации.

 
 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  мошенничество, прокуратура, харьков
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