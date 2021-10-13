Турфирма Харькова торговала поддельными ПЦР-тестами

Дополнительный «доход» турагентства и медицинской лаборатории составлял около полумиллиона гривен в месяц.
Как пишет РЕДПОСТ, правоохранители Харькова разоблачили преступный сговор одного турагентства и частной медицинской лаборатории по фальсификации ПЦР-тестов на COVID-19. Речь идет о подделке документов об отрицательном результате на коронавирус для выезжающих за границу и возвращающихся в страну клиентов туристической фирмы.
Схема была простой: покупатели зарубежных туров платили агенту турфирмы, тот связывался с медлабораторией и передавал данные клиента ее сотрудникам. Те фабриковали фальшивые справки с отрицательным ПЦР-тестом и вносили информацию в медицинскую систему ЕСОЗ для отметки в приложении «Вдома». Аналогичная схема работала и для возвращавшихся в Украину, чтобы избежать 14-дневной самоизоляции.
По информации СБУ, в этой медицинской афере участвовали два сотрудника туристического агентства. Ежемесячно выписывалось около 600 поддельных справок, в том числе международного образца, принося злоумышленникам около полумиллиона гривен нелегального дохода.
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Обыски, проведенные в офисе турагентства, медлаборатории и дома у подозреваемых, позволили обнаружить и изъять поддельные справки о сделанных ПЦР-тестах, электронные носители и черновые записи о уже проведенных сделках.
Открыто уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам преступной схемы.
Как ранее мы писали, начала года полиция открыла 350 уголовных производств по фактам подделки COVID-документации.
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