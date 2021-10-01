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01.10.2021  17:00   Виталий Хиневич

В Украине вынесены приговоры за подделку COVID-сертификатов

Суд вынес приговор по двум эпизодам за подделку медицинского документа.

Суд Украины вынес приговор за подделку сертификата о вакцинации
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Отмечается, что гражданин на просторах интернета нашел медицинский бланк, который свидетельствует о вакцинации. В данный лист он внес свои данные и данные своего сына. Кроме этого, на бланке уже были печати медицинского учреждения, подпись врача была подделана предприимчивым мужчиной. При попытке пересечения государственной границы пограничники выявили факт подделки сертификата жителем Ивано-Франковской области.
 
Аналогичный случай произошел в городе Хмельницкий. На этот раз девушка, которая работает на АЗС, при помощи интернета получила сертификат о вакцинации. В распечатанный бланк сама внесла необходимые данные и скопировала подпись медицинского работника. При попытке выезда с территории Украины, женщина была задержана.
 
В двух случаях суд постановил выплатить штраф в размере 850 гривен.
 
Напомним, ранее был одобрен и направлен в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за подделку документов о проведенных профилактических прививках.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  подделка сертификата, харьков
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