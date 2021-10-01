01.10.2021 17:00 Виталий Хиневич

В Украине вынесены приговоры за подделку COVID-сертификатов

Суд вынес приговор по двум эпизодам за подделку медицинского документа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Отмечается, что гражданин на просторах интернета нашел медицинский бланк, который свидетельствует о вакцинации. В данный лист он внес свои данные и данные своего сына. Кроме этого, на бланке уже были печати медицинского учреждения, подпись врача была подделана предприимчивым мужчиной. При попытке пересечения государственной границы пограничники выявили факт подделки сертификата жителем Ивано-Франковской области.

Аналогичный случай произошел в городе Хмельницкий. На этот раз девушка, которая работает на АЗС, при помощи интернета получила сертификат о вакцинации. В распечатанный бланк сама внесла необходимые данные и скопировала подпись медицинского работника. При попытке выезда с территории Украины, женщина была задержана.

В двух случаях суд постановил выплатить штраф в размере 850 гривен.

Напомним, ранее был одобрен и направлен в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за подделку документов о проведенных профилактических прививках.