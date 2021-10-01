01.10.2021 18:09 Дмитрий Колоней

В Харькове открыли новый мини-парк отдыха

Современная локация для отдыха открыта во внутреннем дворе возле дома по улице Маршала Рыбалко, 20.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , во внутреннем дворе по улице Маршала Рыбалко провели комплексное благоустройство территории: установили детскую игровую площадку с качелями, канатными сооружениями, гамаками, горками, песочницами.

Есть зона с тренажёрами для любителей потренироваться на свежем воздухе, теннисный стол, турники. Для мальчишек - мини футбольное поле с резиновым покрытием.

Вокруг клумбы и зелёные газоны. Скамейки в тени деревьев для отдыха создают комфорт и уют. Много тротуарных дорожек, урны, маленькие клумбы. Предусмотрели и парковочные места для автомобилей.

Чтобы отметить это событие, местные жители устроили праздник с аниматорами и всевозможными мастер-классами для деток. С удовольствием малыши, наигравшись и напрыгавшись на площадке, рисовали и создавали поделки. Помогали им в этом педагоги и мастера творчества.

Напомним, ранее мы писали об открытии мини-парка на Песках - во дворе домов по улице Барабашова 38, 38а открылась зона отдыха с игровыми площадками, локациями для занятий стритворкаутом, футболом и баскетболом.

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