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01.10.2021  18:09   Дмитрий Колоней

В Харькове открыли новый мини-парк отдыха

Современная локация для отдыха открыта во внутреннем дворе возле дома по улице Маршала Рыбалко, 20.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, во внутреннем дворе по улице Маршала Рыбалко провели комплексное благоустройство территории: установили детскую игровую площадку с качелями, канатными сооружениями, гамаками, горками, песочницами.
 
Есть зона с тренажёрами для любителей потренироваться на свежем воздухе, теннисный стол, турники. Для мальчишек - мини футбольное поле с резиновым покрытием.
 
Вокруг клумбы и зелёные газоны. Скамейки в тени деревьев для отдыха создают комфорт и уют. Много тротуарных дорожек, урны, маленькие клумбы. Предусмотрели и парковочные места для автомобилей.
 
Чтобы отметить это событие, местные жители устроили праздник с аниматорами и всевозможными мастер-классами для деток. С удовольствием малыши, наигравшись и напрыгавшись на площадке, рисовали и создавали поделки. Помогали им в этом педагоги и мастера творчества.
 
Напомним, ранее мы писали об открытии мини-парка на Песках - во дворе домов по улице Барабашова 38, 38а открылась зона отдыха с игровыми площадками, локациями для занятий стритворкаутом, футболом и баскетболом.

 

Фотогалерея

Открыт новый мини-парк отдыха на улице Маршала Рыбалко, 20. Новости Харькова Открыт новый мини-парк отдыха на улице Маршала Рыбалко, 20. Новости Харькова Открыт новый мини-парк отдыха на улице Маршала Рыбалко, 20. Новости Харькова Открыт новый мини-парк отдыха на улице Маршала Рыбалко, 20. Новости Харькова Открыт новый мини-парк отдыха на улице Маршала Рыбалко, 20. Новости Харькова Открыт новый мини-парк отдыха на улице Маршала Рыбалко, 20. Новости Харькова Открыт новый мини-парк отдыха на улице Маршала Рыбалко, 20. Новости Харькова Открыт новый мини-парк отдыха на улице Маршала Рыбалко, 20. Новости Харькова Открыт новый мини-парк отдыха на улице Маршала Рыбалко, 20. Новости Харькова
Тэги:  мини-парк, отдых, харьков, благоустройство, новые дома, улица маршала рыбалко, зона отдыха
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