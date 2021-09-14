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14.09.2021  21:03   Дмитрий Колоней

В Харькове на Песках открылся мини-парк

Во дворе домов по улице Барабашова 38, 38а открылась зона отдыха с игровыми площадками, локациями для занятий стритворкаутом , футболом и баскетболом.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в открывшемся на улице Барабашова мини-парке есть игровые площадки, локации для занятий стритворкаутом, футболом и баскетболом. Отдельно проектировщики предусмотрели места для отдыха старшего поколения . 
 
Этот мини-парк - результат партнёрства муниципалитета и активных местных жителей. Несколько месяцев назад этот двор посетил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Тогда люди и обратились к руководителю города с просьбой облагородить двор. Минуло несколько месяцев работы и сегодня мини-парк принял ребят на своих площадках. Новоселье праздновали всем микрорайоном.
 
Игорь Терехов лично проверил результаты работы и провёл встречу с людьми .
 
По словам руководителя города, этот район  ожидает серьезное развитие. Так Журавлевский гидропарк планируют превратить в современный парк отдыха, который будет работать круглогодично. 
 
А по просьбе людей в ближайшее время планируют привести в порядок аллеи. Был поднят вопрос и об амбулатории.  "Это очень серьезный вопрос, - отметил Игорь Терехов, -  людям далеко ездить, далеко добираться. И, конечно, здесь появится новая амбулатория, в которой будут принимать врачи, можно будет поставить капельницу, сделать уколы."   

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Тэги:  мини-парк, игорь терехов, харьков, зона отдыха, амбулатория
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