14.09.2021 21:03 Дмитрий Колоней

В Харькове на Песках открылся мини-парк

Во дворе домов по улице Барабашова 38, 38а открылась зона отдыха с игровыми площадками, локациями для занятий стритворкаутом , футболом и баскетболом.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , в открывшемся на улице Барабашова мини-парке есть игровые площадки, локации для занятий стритворкаутом, футболом и баскетболом. Отдельно проектировщики предусмотрели места для отдыха старшего поколения .

Этот мини-парк - результат партнёрства муниципалитета и активных местных жителей. Несколько месяцев назад этот двор посетил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Тогда люди и обратились к руководителю города с просьбой облагородить двор. Минуло несколько месяцев работы и сегодня мини-парк принял ребят на своих площадках. Новоселье праздновали всем микрорайоном.

Игорь Терехов лично проверил результаты работы и провёл встречу с людьми .

По словам руководителя города, этот район ожидает серьезное развитие. Так Журавлевский гидропарк планируют превратить в современный парк отдыха, который будет работать круглогодично.

А по просьбе людей в ближайшее время планируют привести в порядок аллеи. Был поднят вопрос и об амбулатории. "Это очень серьезный вопрос, - отметил Игорь Терехов, - людям далеко ездить, далеко добираться. И, конечно, здесь появится новая амбулатория, в которой будут принимать врачи, можно будет поставить капельницу, сделать уколы."

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