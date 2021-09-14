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14.09.2021  19:50   

В одной из харьковских школ появился новый стадион (фото)

Открытие стадиона после реконструкции состоялось 14 сентября в Харьковской общеобразовательной школе №94 в Слободском районе.


Фото: Василий Голосный

В спортивном празднике принял участие исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета.

«Вы должны гармонично развиваться, быть физически и морально сильными. Девиз Харькова - спортивным быть модно и круто. Я уверен, что каждый из вас найдет здесь свой любимый вид спорта, и вы все будете модными, спортивными харьковчанами», - подчеркнул он.

По случаю открытия стадиона Игорь Терехов вручил лучшим спортсменам школы игровые мячи.

Отметим, что за последние несколько лет в школе №94 был проведен целый комплекс работ: там заменили окна, отремонтировали кровлю, фасад, заасфальтировали дорожки, установили пожарную сигнализацию, системы видеонаблюдения.

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Тэги:  стадион, школа, спорт, учеба, харьков, дети, игорь терехов
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