14.09.2021 19:45

Коксовый завод "Новомет" минимизировал выбросы оксидов углерода

Коксовый завод «Новомет» продолжает работу по модернизации производства и уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как показали результаты последней проверки госэкоинспекции на предприятии, выбросы углекислого газа в 15 раз ниже предельно допустимых концентраций. При максимальной норме в 500 мг/м3, выбросы СО составляют порядка 32,7 мг/м3. В первую очередь это связано с модернизацией технологических процессов: заменой и ремонтом газоподводящей, газоотводящей арматуры обогрева печи, регулировки процесса сгорания газа при обогреве.

«Производство кокса требует строгого соблюдения технологических параметров эксплуатации коксовых печей, для обеспечения предельно допустимых норм выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Благодаря этим параметрам нам удалось добиться низкой концентрации СО при производстве кокса. Для сравнения: на сегодняшний день у нас концентрация оксида углерода около 32,7 мг/м3, тогда как, например,котельные установки, сжигающие природный газ, в среднем, выбрасывают порядка 100 мг/м3 СО», - рассказал главный инженер Коксового завода Новомет Андрей Бондаренко

Именно от строгого соблюдения технологических параметров эксплуатации коксовых печей, а также от качественных угольных концентратов, обеспечивается не только высокое качество кокса, но и экологичность всего производства.

«Мы постоянно работаем над повышением качества продукции и сокращением негативного влияния коксового производства на окружающую среду. Это вопрос нашей личной ответственности и, одновременно, требования современного рынка. Мы понимаем, что будущее есть у тех предприятий, которые своевременно и качественно модернизируют производство, отвечая требованиям времени», подчеркнул директор Коксового завода Новомет Максим Бондарев.

На заводе продолжаются работы по модернизации технологических процессов. Сейчас ведется поэтапная модернизация аспирационной установки в коксосортировочном отделении коксового цеха. Окончание начатых работ запланировано на октябрь. Следующим этапом запланирована модернизация биохимической установки очистки воды, которая используется на производстве.

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