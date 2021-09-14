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14.09.2021  19:45   

Коксовый завод "Новомет" минимизировал выбросы оксидов углерода

Коксовый завод «Новомет» продолжает работу по модернизации производства и уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Коксовый завод "Новомет" минимизировал выбросы оксидов углерода
 
Как показали результаты последней проверки госэкоинспекции на предприятии, выбросы углекислого газа в 15 раз ниже предельно допустимых концентраций. При максимальной норме в 500 мг/м3, выбросы СО составляют порядка 32,7 мг/м3. В первую очередь это связано с модернизацией технологических процессов: заменой и ремонтом газоподводящей, газоотводящей арматуры обогрева печи, регулировки процесса сгорания газа при обогреве.
 
«Производство кокса требует строгого соблюдения технологических параметров эксплуатации коксовых печей, для обеспечения предельно допустимых норм выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Благодаря этим параметрам нам удалось добиться низкой концентрации СО при производстве кокса. Для сравнения: на сегодняшний день у нас концентрация оксида углерода около 32,7 мг/м3, тогда как, например,котельные установки, сжигающие природный газ, в среднем, выбрасывают порядка 100 мг/м3 СО», - рассказал главный инженер Коксового завода Новомет Андрей Бондаренко
 
Именно от строгого соблюдения технологических параметров эксплуатации коксовых печей, а также от качественных угольных концентратов, обеспечивается не только высокое качество кокса, но и экологичность всего производства.
 
«Мы постоянно работаем над повышением качества продукции и сокращением негативного влияния коксового производства на окружающую среду. Это вопрос нашей личной ответственности и, одновременно, требования современного рынка. Мы понимаем, что будущее есть у тех предприятий, которые своевременно и качественно модернизируют производство, отвечая требованиям времени», подчеркнул директор Коксового завода Новомет Максим Бондарев.
 
На заводе продолжаются работы по модернизации технологических процессов. Сейчас ведется поэтапная модернизация аспирационной установки в коксосортировочном отделении коксового цеха. Окончание начатых работ запланировано на октябрь. Следующим этапом запланирована модернизация биохимической установки очистки воды, которая используется на производстве.
 
Напомним, на "Коксовом заводе "Новомет" рассказали, зачем снова зажигают факел.
 
Тэги:  коксовый, харьков, новомет
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