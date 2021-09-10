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10.09.2021  11:30   Евгений Клочко

Экология коксового: на заводе рассказали, зачем зажигают факел

На коксовом заводе "Новомет" продолжают модернизацию производства. Новые фильтры для очистки воздуха уменьшили выбросы серы. Теперь они в сто раз меньше максимально допустимой отметки.

Коксовый завод "Новомет": факел и новый сорт угля
Фото: Newsroom
 
Новая партия угля в тысячу тонн прибыла в Харьковский коксовый завод «Новомет». Марка "К", рассказывает инженер предприятия, содержит мало серы и используется для изготовления кокса высокого качества.
 
"Пониженное содержание серы в этих углях нам дает то, что выбросы по СО2 у нас минимальные. На трубе коксового цеха, где коксовый газ сжигается для обогрева батарей, выбросы в 100 раз ниже сейчас, чем предельно-допустимые концентрации в отходящие газы. Количество летучих в каждом угле, зависит от углей, входящих в состав шихты. Оно у нас увеличится. Поэтому у нас появятся излишки коксового газа, которые мы должны сжечь", - отметил ведущий инженер предприятия Андрей Бондаренко.
 
Горящий факел на коксовом заводе у харьковчан продолжает вызывать опасения. Большинство из них убеждены, что это и есть выброса вредных веществ. По словам специалистов, такая процедура наоборот сохраняет воздуха в Харькове и является требованием экологов.
 
"На факеле происходит сгорание всего, что там есть. В результате сгорания образуются вода и углекислый. Если просто так выбрасывать коксовый газ без сжигания – любая искра будет причиной взрыва", - уточнил главный специалист НИУ «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем» Георгий Гудков.
 
Поэтому дым над предприятием - это защита. И гореть факел ,будет не все время, а только тогда, когда будет необходимо нейтрализовать излишки летучего коксового газа.
 
Стоить напомнить, что на коксовом заводе "Новомет" состоялась внеочередная проверка Госэкоинспекции.
 
Она установила, что выбросы диоксида серы в атмосферу составляют около 10 миллиграммов на кубический метр. Это рекордно низкий показатель, поскольку он в 100 раз меньше, чем предельно допустимая концентрация, которая составляет 1418 мг на метр кубический. Уровень оксидов азота составляет 100 мг на метр кубический, что в 5 раз меньше, чем предельно допустимая концентрация.
 
Тэги:  харьков, коксовый, новомет
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