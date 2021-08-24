24.08.2021 14:02

Выбросы азота на Коксовом заводе в 100 раз меньше предельно допустимой концентрации, - Госэкоинспекция

На Коксовом заводе "Новомет" - проверка. Госэкоинспекция решила измерить уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , на Коксовом заводе "Новомет" состоялась внеочередная проверка Госэкоинспекции. Ею установлено, что выбросы диоксида серы в атмосферу составляют около 10 миллиграммов на кубический метр. Это рекордно низкий показатель, поскольку он в 100 раз меньше, чем предельно допустимая концентрация, которая составляет 1418 мг на метр кубический. Уровень оксидов азота составляет 100 мг на метр кубический, что в 5 раз меньше, чем предельно допустимая концентрация.

"Прежде всего это сырьевая база. Потому что эти вещества находятся в углях, при коксовании они, естественно, выделяют свои соединения. Поэтому сырьевая база, а также то, что мы модернизируем все технологические процессы, соблюдение всех технологий, регламентов нам позволяет снизить таким образом выбросы", - рассказал главный инженер ООО "Коксовый завод "Новомет" Андрей Бондаренко.

В свою очередь директор предприятия Максим Бондарев подчеркнул, что такой рекордно низкий уровень выбросов сохраняется независимо от объемов производства.

"Естественно мы не стоим на месте, планируем идти дальше и хотим попробовать использовать еще один более качественный вид сырья, благодаря которому еще больше снизить выбросы в атмосферу. Возможно, при этом появление будет избыточного коксового газа, который мы согласно технологии и требований экологической инспекции, министерства экологии будем дожигать. Мы планируем зажечь факел при возникновении избыточного коксового газа, - отметил Максим Бондарев.

Также на предприятии ожидают поставку аспирационной установки коксосортировочного отделения, которая поможет еще более существенно уменьшить выбросы пыли в воздух.

Напомним, на Коксовом заводе "Новомет" планируют установить современные немецкие фильтры для очистки воздуха.

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