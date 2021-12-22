22.12.2021 13:15 Евгений Клочко

Мы продолжаем экологическую модернизацию предприятия – директор Коксового завода

На коксовом заводе "Новомет" продолжается масштабная модернизация. Как рассказал директор предприятия Максим Бондарев в эфире передачи «Насправді», это постоянный и непрерывный процесс, продиктованный как социальной ответственностью завода, так и постоянно ужесточающимися нормативами к деятельности таких предприятий.

«Мы не стоим на месте, требования и нормативы постоянно ужесточаются. Соответственно, мы тоже не можем сказать, что завтра мы сделаем то-то и на этом остановимся. Все равно мы смотрим вперед, планируем развивать предприятие, планируем применять на нем лучшие опыты и практики, лучшие решения, которые позволят минимально влиять на окружающую среду. Тут же два направления, не потому, что так надо или только мы хотим так делать.

Мы сами живем в этом городе, здесь растут наши дети, мы не хотим негативно влиять на окружающую среду. Поэтому ищем по тем направлениям, которые действительно требуют у нас улучшения, модернизации – будем проводить и делать», - подчеркнул Максим Бондарев.

На Коксовом заводе разработана дорожная карта модернизации на ближайшие четыре года. В планах на ближайший год – модернизация установки биохимической очистки воды. Это позволит не только улучшить качество производства, но и устранить потенциальный источник неприятного запаха.

«У нас есть дорожная карта на ближайшие четыре года. Есть план на ближайший год – это модернизация установки биохимочистки воды – это тот фактор, который может, возможно, влиять на какие-то запахи негативные и улучшение его позволит улучшить ситуацию.

Мы сейчас находимся в пределах допустимых нормативов и наши показатели по воде выдерживают эти нормативы. Но мы хотим их улучшить, потому что понимаем, что завтра к этим показателям будут новые нормативы. Поэтому это наш следующий эта. Это достаточно большой проект, это дорогой проект, но мы его планируем реализовать», - заявил Максим Бондарев.

Ранее на предприятии сообщали, что "Новомету" удалось в 14 раз снизить выбросы серы, свести практически к нулю выбросы пыли и углерода, минимизировать выбросы оксидов азота. Достичь этого удалось благодаря масштабной модернизации на предприятии. В частности, речь идет о замене углей для производства кокса на более качественные, с низким содержанием серы.

Также была модернизирована аспирационная установка коксосортировочного отделения коксового цеха. На 2022 год запланирован следующий этап – модернизация установки биохимочистки воды, который сделает работу коксового завода еще более безопасной.