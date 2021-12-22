22.12.2021 13:35 Виталий Хиневич

В Харькове 19-летний парень распространял наркотики

Парень, который ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения, успел сделать 12 "закладок" в Киевском районе Харькова

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина покупал наркотические вещества с целью дальнейшего распространения. Хранил запрещенный товар в одном из гаражей по улице Гвардейцев Широнинцев.

18 декабря текущего года правоохранители провели санкционированный обыск в помещении гаража, в процессе которого обнаружили и изъяли около 90 свертков с коноплей, 30 упаковок с веществом растительного происхождения и около 50 таблеток с психотропным веществом PVP.

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Кроме этого парень указал, где находятся 12 «закладок», которые он успел сделать в Киевском районе. 21 декабря Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемого в виде содержания под стражей.

Если вину гражданина докажут ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове полицейские разоблачили парня в сбыте наркотиков через Интернет-магазин.