22.12.2021 13:35 Виталий Хиневич
В Харькове 19-летний парень распространял наркотики
Парень, который ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения, успел сделать 12 "закладок" в Киевском районе Харькова
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что мужчина покупал наркотические вещества с целью дальнейшего распространения. Хранил запрещенный товар в одном из гаражей по улице Гвардейцев Широнинцев.
18 декабря текущего года правоохранители провели санкционированный обыск в помещении гаража, в процессе которого обнаружили и изъяли около 90 свертков с коноплей, 30 упаковок с веществом растительного происхождения и около 50 таблеток с психотропным веществом PVP.
Кроме этого парень указал, где находятся 12 «закладок», которые он успел сделать в Киевском районе. 21 декабря Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемого в виде содержания под стражей.
Если вину гражданина докажут ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Харькове полицейские разоблачили парня
в сбыте наркотиков через Интернет-магазин.
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