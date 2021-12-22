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22.12.2021  13:35   Виталий Хиневич

В Харькове 19-летний парень распространял наркотики

Парень, который ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения, успел сделать 12 "закладок" в Киевском районе Харькова

Наркотики Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что мужчина покупал наркотические вещества с целью дальнейшего распространения. Хранил запрещенный товар в одном из гаражей по улице Гвардейцев Широнинцев.
 
18 декабря текущего года правоохранители провели санкционированный обыск в помещении гаража, в процессе которого обнаружили и изъяли около 90 свертков с коноплей, 30 упаковок с веществом растительного происхождения и около 50 таблеток с психотропным веществом PVP.
 
 
Кроме этого парень указал, где находятся 12 «закладок», которые он успел сделать в Киевском районе. 21 декабря Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемого в виде содержания под стражей.
 
Если вину гражданина докажут ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, ранее в Харькове полицейские разоблачили парня в сбыте наркотиков через Интернет-магазин.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  наркотики, харьков
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