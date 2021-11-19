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19.11.2021  20:53   Дмитрий Колоней

Полсотни свертков с наркотиками: в Харькове поймали закладчика

В Харькове полицейские разоблачили парня в сбыте наркотиков через Интернет-магазин.

Криминал Харьков: Полиция поймала наркозакладчика
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, сотрудники полиции установили правонарушителя, который  сбывал наркотики веществ через Интернет-магазин путем «закладок».
 
17 ноября 2021 года во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли 43 полимерных свертка с веществом растительного происхождения «канабис», электронные весы, полимерные пакеты с фиксаторами, устройство для измельчения вещества, банковские карты и мобильные телефоны. Кроме того, мужчина указал на места, где он уже разложил «закладки». На местности полицейские обнаружили и изъяли 14 свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета.
 
 
18 ноября следователи Харьковского РУП №1 открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что рецидивисты, выдавашие себя за полицейских, наживались на наркозависимых и причастных к незаконному обороту наркотических средств, с помощью физического насилия.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  накротики, заладчик, харьков
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