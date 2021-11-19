19.11.2021 20:53 Дмитрий Колоней

Полсотни свертков с наркотиками: в Харькове поймали закладчика

В Харькове полицейские разоблачили парня в сбыте наркотиков через Интернет-магазин.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, сотрудники полиции установили правонарушителя, который сбывал наркотики веществ через Интернет-магазин путем «закладок».

17 ноября 2021 года во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли 43 полимерных свертка с веществом растительного происхождения «канабис», электронные весы, полимерные пакеты с фиксаторами, устройство для измельчения вещества, банковские карты и мобильные телефоны. Кроме того, мужчина указал на места, где он уже разложил «закладки». На местности полицейские обнаружили и изъяли 14 свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

18 ноября следователи Харьковского РУП №1 открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что рецидивисты, выдавашие себя за полицейских, наживались на наркозависимых и причастных к незаконному обороту наркотических средств, с помощью физического насилия.