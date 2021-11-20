    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 20 и 21 ноября
20.11.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 20 и 21 ноября

На выходных погоду отпределяет активный циклон атлантического происхождения.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 20 и 21 ноября 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 20 ноября, нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру должен закончиться. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°...+2°С, днем +7°...+9°С (температура комфорта +5°С).

В воскресенье, 21 ноября, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°...+5°С, днем +5°...+10°С (температура комфорта +4°С).

Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидается небольшое повышение солнечное активности. Тем не менее магнитных бурь эксперты не прогнозируют.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.11 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 19 ноября 18.11 Общество В ближайшую неделю погода в Харькове удивит горожан: подробности 18.11 Общество Харьков пережил самую холодную ночь ноября
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 