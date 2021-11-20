20.11.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 20 и 21 ноября

На выходных погоду отпределяет активный циклон атлантического происхождения.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 20 ноября, нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру должен закончиться. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°...+2°С, днем +7°...+9°С (температура комфорта +5°С).



В воскресенье, 21 ноября, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°...+5°С, днем +5°...+10°С (температура комфорта +4°С).



Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидается небольшое повышение солнечное активности. Тем не менее магнитных бурь эксперты не прогнозируют.