20.11.2021 07:00

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овна могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Овен не хочет провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, ему лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте делать окружающим замечания! Только хуже будет.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: «Куда уходят деньги?». Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Тельца в настоящую черную дыру. Вот только не надо на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Близнецам придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого этот день у Близнецов пройдет куда продуктивнее и спокойнее.

Рак (22 июня – 23 июля)

Лучшее, что может сделать Рак, – это посвятить день себе! Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. А вот в чужие дела Раку лучше не впрягаться – ничем хорошим это не закончится.

Лев (24 июля – 23 августа)

Центральное место в планах Льва будет занимать поиск удовольствий. И не только духовных. Куда вероятнее, что с самого утра в голову Льва будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее! Сегодняшний и завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры!

Дева (24 августа – 23 сентября)

На протяжении дня Дева будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Деве неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола – там можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Главным врагом Весов может стать их собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, – это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Самолюбие Скорпиона будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самого Скорпиона обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над «i» в каком-либо важном вопросе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому Стрельцу полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день его взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Козерога раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же – есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Водолея будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Чтобы этот день прошел у Рыб позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет раздражать Рыб сильнее, чем грязь и мусор в их квартире. Даже банальные крошки на столе могут испортить Рыбам настроение на весь день, из-за чего и все остальные их дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Рыб на позитивное течение дел.