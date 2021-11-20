Праздник 20 ноября: традиции, приметы и запреты дня

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
Этот день посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире и, по мнению ООН, послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями.
20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка. В этот же день, но уже в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь.
Различные фирмы и организации проводят в День ребёнка благотворительные акции.
Напомним, что Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.
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Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребёнка. Значение педиатра в жизни людей трудно переоценить. Забота о здоровье ребёнка становится одной из основных в жизни родителей после появления на свет малыша. Хороший детский врач для родителей становится надёжной опорой на долгие годы. Забота о будущем семьи, общества и государства – так можно охарактеризовать в глобальном масштабе труд и специфику работы детских врачей.
Народный праздник «Федотов день» отмечается 20 ноября (по старому стилю – 7 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Феодота. В простонародье его прозвали Ледоставом, так как в этот день лед продолжал сковывать реки и озера.
В эти дни строго-настрого запрещали детям подходить к берегам водоемов, потому как лед был еще некрепок, а дети всегда дети, про это говорили: «Детство беспечно, за небрежность мать себя будет корить вечно».
По погоде судили о будущем урожае:
В 1480 году родился Фердинанд Магеллан португальский мореплаватель и исследователь. Вошел в историю как человек, организовавший первое кругосветное путешествие.
1889 – родился Эдвин Хаббл, американский астроном, автор концепции расширения Всесивту. Его имя носит современный орбитальный телескоп
1910 – ушел из жизни Лев Толстой, граф, великий русский писатель, классик мировой литературы.
1925 – родилась Майя Плисецкая, бессмертная и бессменная прима русского балета.
1928 – родился Алексей Баталов, российский киноактер, он же Гоша, он же Гога, он же Жора из уже ставшего классикой фильма «Москва слезам не верит».
1945 – начался Нюрнбергский процесс: суд над военными преступниками третьего рейха.
1962 – закончился Карибский кризис.
1979 – впервые больному переливается искусственная кровь.
1980 – Стив Птачек совершил полет на самолете, питающемся только солнечной энергией.
1985 – была выпущена Microsoft Windows 1.0.
1990 – задержан серийный убийца Андрей Чикатило.
1998 – осуществлен запуск первого модуля Международной космической станции – российского функционального грузового блока «Заря»
2003 – в Антарктиде найден лед возрастом 900 тысяч лет.
Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.
Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
На выходных погоду отпределяет активный циклон атлантического происхождения.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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