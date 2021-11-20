20.11.2021 08:00

Праздник 20 ноября: традиции, приметы и запреты дня

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.





Этот день посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире и, по мнению ООН, послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями.



20 ноября 1959 года была принята Декларация прав ребенка. В этот же день, но уже в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь.



Различные фирмы и организации проводят в День ребёнка благотворительные акции.



Напомним, что Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.



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Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребёнка. Значение педиатра в жизни людей трудно переоценить. Забота о здоровье ребёнка становится одной из основных в жизни родителей после появления на свет малыша. Хороший детский врач для родителей становится надёжной опорой на долгие годы. Забота о будущем семьи, общества и государства – так можно охарактеризовать в глобальном масштабе труд и специфику работы детских врачей.

Приметы дня

Народный праздник «Федотов день» отмечается 20 ноября (по старому стилю – 7 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Феодота. В простонародье его прозвали Ледоставом, так как в этот день лед продолжал сковывать реки и озера.



В эти дни строго-настрого запрещали детям подходить к берегам водоемов, потому как лед был еще некрепок, а дети всегда дети, про это говорили: «Детство беспечно, за небрежность мать себя будет корить вечно».



По погоде судили о будущем урожае:

Если на Федота выпал обильный первый снег и покрыл сырую землю, то уродится рожь.

Если выпавший снег лег плотно к стенам дома, то урожай будет неказистым, а если есть зазоры, то богатым.

Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это означало, что следующее лето будет хлебным.

Также в этот день...

В 1480 году родился Фердинанд Магеллан португальский мореплаватель и исследователь. Вошел в историю как человек, организовавший первое кругосветное путешествие.



1889 – родился Эдвин Хаббл, американский астроном, автор концепции расширения Всесивту. Его имя носит современный орбитальный телескоп



1910 – ушел из жизни Лев Толстой, граф, великий русский писатель, классик мировой литературы.



1925 – родилась Майя Плисецкая, бессмертная и бессменная прима русского балета.



1928 – родился Алексей Баталов, российский киноактер, он же Гоша, он же Гога, он же Жора из уже ставшего классикой фильма «Москва слезам не верит».



1945 – начался Нюрнбергский процесс: суд над военными преступниками третьего рейха.



1962 – закончился Карибский кризис.



1979 – впервые больному переливается искусственная кровь.



1980 – Стив Птачек совершил полет на самолете, питающемся только солнечной энергией.



1985 – была выпущена Microsoft Windows 1.0.



1990 – задержан серийный убийца Андрей Чикатило.



1998 – осуществлен запуск первого модуля Международной космической станции – российского функционального грузового блока «Заря»



2003 – в Антарктиде найден лед возрастом 900 тысяч лет.

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