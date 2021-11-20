20.11.2021 08:30 Виталий Хиневич
Запасайтесь водой: в семи районах Харькова отключат холодную воду
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Шевченковский район:
-
ул. Джанкойская (ч/с);
-
ул. Зачепиловская (ч/с);
-
пр. Победы, 73-а (подъезд. №1, стояк);
-
ул. Юры Зойфера (Анри Барбюса), 7 (подъезд №6);
-
ул. Есенина, 7 (подъезд №3) до 20:00 20 ноября.
Индустриальный район:
-
ул. Грицевца, 48-б (подъезд №1) до 17:00 20 ноября.
Московский район:
-
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (подъезд №3, стояк);
-
ул. Академика Павлова, 134/16 (подъезд №2, стояк);
-
ул. Светлая, 1 (подъезд №1, стояк);
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-д (подъезд №1) до 17:00 20 ноября;
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 79, 81;
-
ул. Бучмы (Командара Уборевича), 6, 8, 8-а, 12, 20 (подъезд №4, стояк) до 20:00 20 ноября.
Немышлянский район:
-
ул. Маршала Рыбалко, 47-в (подъезд №2, стояк);
-
шоссе Салтовское, 106-а (подъезд №2);
-
шоссе Салтовское, 106-б (подъезд №2) до 17:00 20 ноября;
-
ул. Туркестанская, 24 (подъезд №6, стояк) до 20:00 20 ноября.
Новобаварский район:
-
-
б-р Профсоюзный, 9-а (подъезд №2, стояк) до 17:00 20 ноября;
-
ул. Пермская, 11 (подъезд №2, стояк) до 20:00 20 ноября.
Основянский район:
-
пр. Гагарина, 72 (подъезд №8, стояк) до 17:00 22 ноября.
Слободской район:
-
ул. Молочная (Кирова), 11 (корпус №5, подъезд №1) до 17:00 20 ноября;
-
ул. Костычева, 19 (подьъезд №2, стояк);
-
ул. Танкопия, 8 (подъезд №2, стояк) до 20:00 20 ноября.
Напомним, 19 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду
.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0