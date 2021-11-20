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20.11.2021  08:30   Виталий Хиневич

Запасайтесь водой: в семи районах Харькова отключат холодную воду

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение воды Харьков
 
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
 
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 

Шевченковский район:

 
  • ул. Джанкойская (ч/с);
  • ул. Зачепиловская (ч/с);
  • пр. Победы, 73-а (подъезд. №1, стояк);
  • ул. Юры Зойфера (Анри Барбюса), 7 (подъезд №6);
  • ул. Есенина, 7 (подъезд №3) до 20:00 20 ноября. 
 

Индустриальный район:

 
  • ул. Грицевца, 48-б (подъезд №1) до 17:00 20 ноября.
 

Московский район:

 
  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (подъезд №3, стояк);
  • ул. Академика Павлова, 134/16 (подъезд №2, стояк);
  • ул. Светлая, 1 (подъезд №1, стояк);
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-д (подъезд №1) до 17:00 20 ноября;
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 79, 81;
  • ул. Бучмы (Командара Уборевича), 6, 8, 8-а, 12, 20 (подъезд №4, стояк) до 20:00 20 ноября.
 

Немышлянский район:

 
  • ул. Маршала Рыбалко, 47-в (подъезд №2, стояк);
  • шоссе Салтовское, 106-а (подъезд №2);
  • шоссе Салтовское, 106-б  (подъезд №2) до 17:00 20 ноября;
  • ул. Туркестанская, 24 (подъезд №6, стояк) до 20:00 20 ноября.
 

Новобаварский район:

  •  
  • б-р Профсоюзный, 9-а (подъезд №2, стояк) до 17:00 20 ноября;
  • ул. Пермская, 11 (подъезд №2, стояк) до 20:00 20 ноября.
 

Основянский район:

 
  • пр. Гагарина, 72 (подъезд №8, стояк) до 17:00 22 ноября.
 

Слободской район:

 
  • ул. Молочная (Кирова), 11 (корпус №5, подъезд №1) до 17:00 20 ноября;
  • ул. Костычева, 19 (подьъезд №2, стояк);
  • ул. Танкопия, 8 (подъезд №2, стояк) до 20:00 20 ноября.
 
Напомним, 19 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
 
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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