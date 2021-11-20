20.11.2021 09:25 Виталий Хиневич

Медики назвали, какие продукты питания могут вызвать тромбоз

Эксперты рекомендуют с осторожность употреблять пищу, которая может спровоцировать острую закупорку вен.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».

Отмечается, что тромбоз может привести к тромбоэмболии - острой закупорке вен.

Эксперты к числу опасных продуктов относят фасоль, брокколи и шпинат. Если их употреблять одновременно при приеме лекарств, разжижающих кровь, может возникнуть тромбоз.

Кроме этого, они вредны для людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, такими их делает изобилие в составе витамина К.

Медики изучили, что он является антагонистом лекарств для лечения тромбоза. То есть оказывает противоположное фармакологическое действие лекарств.

Поэтому одновременное их применение делает борьбу с опасным заболеванием бесполезной.

Напомним, профилактика любого заболевания - это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий.