20.11.2021 09:25 Виталий Хиневич
Медики назвали, какие продукты питания могут вызвать тромбоз
Эксперты рекомендуют с осторожность употреблять пищу, которая может спровоцировать острую закупорку вен.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Вести».
Отмечается, что тромбоз может привести к тромбоэмболии - острой закупорке вен.
Эксперты к числу опасных продуктов относят фасоль, брокколи и шпинат. Если их употреблять одновременно при приеме лекарств, разжижающих кровь, может возникнуть тромбоз.
Кроме этого, они вредны для людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, такими их делает изобилие в составе витамина К.
Медики изучили, что он является антагонистом лекарств для лечения тромбоза. То есть оказывает противоположное фармакологическое действие лекарств.
Поэтому одновременное их применение делает борьбу с опасным заболеванием бесполезной.
Напомним, профилактика любого заболевания
- это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий.
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