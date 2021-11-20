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20.11.2021  09:25   Виталий Хиневич

Медики назвали, какие продукты питания могут вызвать тромбоз

Эксперты рекомендуют с осторожность употреблять пищу, которая может спровоцировать острую закупорку вен.

Тромбоз вен
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».
 
Отмечается, что тромбоз может привести к тромбоэмболии - острой закупорке вен. 
 
Эксперты к числу опасных продуктов относят фасоль, брокколи и шпинат. Если их употреблять одновременно при приеме лекарств, разжижающих кровь, может возникнуть тромбоз.
 
 
Кроме этого, они вредны для людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, такими их делает изобилие в составе витамина К. 
 
Медики изучили, что он является антагонистом лекарств для лечения тромбоза. То есть оказывает противоположное фармакологическое действие лекарств.
 
Поэтому одновременное их применение делает борьбу с опасным заболеванием бесполезной.
 
Напомним, профилактика любого заболевания - это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  тромбоз, медицина, харьков
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