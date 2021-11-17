17.11.2021 20:59 Анжелика Демидова

Почему профилактика болезней лучше лечения - разъяснения эпидемиолога

Профилактика любого заболевания это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , согласно проведенным клиническим испытаниям они снижают риск тяжёлого течения заболевания, госпитализации и летального исхода - эфективность 89%. Препараты пока эксперементальные и компания ждёт разрешения от регуляторных органов на их использование, хотя уже дала разрешение фармпроизводителям других стран на их выпуск.

Всё что связано с изобретением лекарств против вирусов. Тут всё очень сложно, объясняет заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Чумаченко.

"Вирус надо изучить - как он проникает в клетку, где у него слабое звено. Ведь каждый имеет свои особенности. Поэтому лекарства сейчас испытывают и испытания проходят разные препараты. Вот почему так долго приходится их ждать. Остаётся только надеяться, что всё-таки появится такое эфективное лекарство, которое позволит человеку после того как поставили диагноз COVID-19 через 2 дня уже выздороветь", - говорит Татьяна Чумаченко.

Однако профессор уверена, что профилактика любого заболевания это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий, т.к. каждая так или иначе оставляет в организме негативный след. В пример приводит тот же коронавирус и вакцинацию против него, которая уже помогла спасти огромное количество человеческих жизней.

" Не прошло и двух лет как появился коронавирус и сколько жизней уже унёс и во всём мире, в т.ч. и в Украине. Но кроме того что он уносит жизни, появился и, так называемый, "постковидный синдром". Люди, которые выжили и перенесли коронавирус всё равно страдают. Качество их жизни меняется, у многих появляется астемия, могут развиваться миокардиты, неврологические и психические расстройства, целый букет. Но ведь грозному вирусу можно противостоять и это вакцинация. Учёные, спасибо им большое, они достаточно быстро разработали целый ряд вакцин эфективных и безопасных, приготовленных по различным технологиям и уже с декабря 2020 года в мире начали проводить вакцинацию, которая в разы уменьшает риски не только тяжёлого течения болезни, но и заражения", - констатирует Татьяна Чумаченко.

Поэтому, как эпидемиолог с большим стажем работы, уверена, о безопасности собственного здоровья и жизни, нужно думать уже сегодня. К тому же, говорит, учёные не стоят на месте и всё время усовершенствуют свои разработки, поэтому не стоит пугаться того, что вакцинироваться теперь нужно будет чуть ли не всю жизнь каждые полгода. С оптимизмом уверяет, что обязательно изобретут более иммуногенные вакцины против COVID-19, которые будут эффективны сразу от нескольких штаммов вируса, как к примеру вакцина против гриппа.

апомним, ранее мы писали о том, сотрудники каких организаций должны обязательно прививаться , чтобы продолжать работу - расширен перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19.