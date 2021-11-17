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17.11.2021  20:33   Дмитрий Колоней

Связали и ограбили на 50 тысяч: в Харькове на горячем попался налетчик (фото)

В Харькове сообщили о подозрении разбойнику.


Прокуратура
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя Новобаварской окружной прокуратуры Владимира Куприянова, установлено, что в дом 47-летнего мужчины, по Горной улице в Харькове ворвались грабители, которые ударили хозяина дома по голове, связали руки и ноги электрическими проводами и забрали около 50 тыс. грн, которые находились в доме.
 
Криминал Харьков: На Горной улице налетчики напали на дом, связали и ограбили хозяина
 
Сразу после совершения преступления один из нападавших задержан и сообщен о подозрении. Остальные грабители в розыске. Во время обыска у задержанного были найдены украденные деньги. Ленинский райсуд Харькова отправил подозреваемго под стражу без права внесения залога. Виновному в данном преступлении предстоит отправиться за решетку на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ограбление, разбой, харьков, налет
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