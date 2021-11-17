17.11.2021 19:55 Александра Жук

Как харьковчанка с особыми потребностями мотивирует таких же как она людей на жизнь

Она – известный блогер, стилист, путешественник, эксперт по туризму, а еще мать, жена и просто счастливый человек, который наслаждается жизнью "на все 100". Все это о харьковчанке Елене Романенко, которая несмотря на определенные физические ограничения, ломает стереотипы, а таких как она - мотивирует на жизнь.

Свою особенность Елена приобрела в 16 лет. Она нырнула в воду из импровизированной вышки. На мелководье...

"Поломала позвоночник. Тогда в 16 лет я еще не понимала, что это такое. Меня вытащили из воды на берег. Ноги мои как-то непривычно уплыли. Думаю, как-то странно. У меня сразу выключилось все: руки, ноги. Я могла только водить глазами".

Далее карета скорой, операция и месяцы в реанимации.

"Всё сложно было. Операция сложная. Никто не давал никаких прогнозов. Сразу врач сказал, что травма несовместима с жизнью. Маму мою трижды попрощаться приглашали. Но для тех, кто хочет жить, медицина бессильна. Поэтому, конечно, мне очень много людей помогало, поддерживало, приходили. Кричали: Лена, ты нам нужна, держись! Я, конечно, вся была в трубках, катетерах, пеленках, пролежнях. Конечно, это было ужасно, страшно. Теперь уже не помнится. Но помнится только по виду шрамов, которых у меня сейчас не счесть".

Елена в стенах больницы провела почти год. Постоянная борьба после реабилитации и вера. Вера в то, что она снова станет на ноги, но… перелом позвоночника сделал ее особенной навсегда.

"Это был 2001 год. Я, конечно, занималась. Все что могла делала. Прошла 2-3 курса ЛФК. И вправду, это было принципиально на том шаге. Хотя врачи в основном говорят, что ты за первый год выжала со своей травмы – это твой максимум. Так и было. Я сейчас гораздо самостоятельнее, чем тогда. Потому что я привыкла к бытовой жизни. И обходиться с такими руками, которые у меня есть. Я ими очень многое могу. Вот это и все, что у меня есть".

Фото: instagram

Благодаря силе духа, Елена сумела рассмотреть все в другом ракурсе. Окончила школу, поступила в вуз, взрастила в себе счастье, вышла замуж и родила сына.

"Мужа своего называю – ветер для своих парусов. Потому что действительно, благодаря ему все это получается. Я уверена в том, что я самая красивая, самая любимая, несмотря на то, что это не нужно каждый день повторять. Он не словом, а делом доказывает мне. Я же говорю, он живет 3 жизни. Утром помочь мне, собрать ребенка, всем сложить завтрак, всех поцеловать, всех обогреть. А вечером все это повторяется".

Фото: instagram

Елена сейчас успешная бизнес-леди, параллельно занимается блогерством. Но рассказывает, что это чисто для души и настроения. С семьей успели посетить 11 стран и это только начало, говорит Елена Романенко.

"Это моя мечта была. Я живу этим туризмом. Вот у меня красная ленточка, это у нас был тренинг у Юлии Казачковой. Мы там 3 года назад загадывали желание и завязывали ленточку. И вот в нее я, хотя я не очень забобонная, вот в нее я вложила турагентство. Потом после того, как я начала путешествовать, чуть ли не каждый день писали люди с инвалидностью. Писали и просто обычные люди о том, а как, а где лучше, а где комфортнее?"

Сейчас ее уикенды расписаны уже до следующего года. Впереди новые поездки, новые эмоции, новые люди. Чувствует на себе ответственность сломать в обществе стереотипы о людях с инвалидностью.

Стереотипы есть, их масса. И они просто встречаются на каждом шагу до сих пор. Хотя я на коляске уже 21 год. Конечно, время поменялось, сейчас люди все реже смотрят на меня как на какой-нибудь экспонат или на динозавра. И все реже предлагают мне мелочь. Потому что это было ну столь неожиданно. Откровенно, и особенно видишь эту разницу, когда мы начали путешествовать за границу, когда люди на колясках просто повсюду. Они в кафе, они в ресторанах, но и на улицах, и в театрах, где все для них приспособлено–оборудовано, где ты просто ну немного не похож на других. Но если мы внутренне разные, то почему нам внешне нужно быть одинаковыми.

Фото: instagram

Возможности человека, отмечает Елена, – неограничены. Наслаждаться нужно ежедневно. Ценить все, что тебе дается Вселенной. И понимать, что никто ни от чего не застрахован.

"Вот у меня спросили как-то не так давно: А что, ты не мечтаешь ходить? Нет! У каждой мечты есть свой срок годности. Вот эта вот мечта, это уже давно в прошлом. И я об этом не мечтаю"

Ибо, главное, говорит, - стержень внутри, а все остальное – мелочи.