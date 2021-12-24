24.12.2021 11:05 Евгений Клочко

В Харьков начнет курсировать первый инклюзивный электропоезд

Пригородный инклюзивный электропоезд №7096 отправится из Бахмута в Харьков днем, в обратном направлении — вечером.

29 декабря в Харьков прибудет первая инклюзивная электричка из города Бахмут (Донецкая область). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Укрзалізницю".

По их информации, именно с пригородных электропоездов компания начала внедрять инклюзивные изменения в подвижном составе. Летом впервые был представлен инклюзивный пригородный поезд, где были реализованы технические решения для маломобильных групп людей.

"На данный момент Бахмут — Харьков отменяется с 24 по 28 декабря. А с 29 декабря ожидается его курсирование", — рассказали там.

Билеты, отмечают в компании-перевозчике, продают только в кассах, у пассажиров будут проверять COVID-сертификаты.

Из Бахмута электропоезд будет отправляться в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28.

В обратном направлении в Бахмут из Харькова на ней можно уехать в 18:53, в конечную точку она прибывает в 23:00. Пригородный поезд будет также делать короткие остановки в Святогорске, Изюме и Балаклее.

В пути электропоезд пробудет чуть более четырех часов.

Напомним, харьковские электрички стали доступны для маломобильных людей . Пригородные поезда оборудовали поручнями для людей с особыми потребностями.