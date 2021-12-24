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24.12.2021  11:05   Евгений Клочко

В Харьков начнет курсировать первый инклюзивный электропоезд

Пригородный инклюзивный электропоезд №7096 отправится из Бахмута в Харьков днем, в обратном направлении — вечером.

Инклюзивный электропоезд Харьков
 
29 декабря в Харьков прибудет первая инклюзивная электричка из города Бахмут (Донецкая область). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Укрзалізницю". 
 
По их информации, именно с пригородных электропоездов компания начала внедрять инклюзивные изменения в подвижном составе. Летом впервые был представлен инклюзивный пригородный поезд, где были реализованы технические решения для маломобильных групп людей.
 
"На данный момент Бахмут — Харьков отменяется с 24 по 28 декабря. А с 29 декабря ожидается его курсирование", — рассказали там.
 
Билеты, отмечают в компании-перевозчике, продают только в кассах, у пассажиров будут проверять COVID-сертификаты. 
 
Из Бахмута электропоезд будет отправляться в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28. 
 
В обратном направлении в Бахмут из Харькова на ней можно уехать в 18:53, в конечную точку она прибывает в 23:00. Пригородный поезд будет также делать короткие остановки в Святогорске, Изюме и Балаклее.
 
В пути электропоезд пробудет чуть более четырех часов.
 
Напомним, харьковские электрички стали доступны для маломобильных людей. Пригородные поезда оборудовали поручнями для людей с особыми потребностями.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, инклюзия, харьков
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