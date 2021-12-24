    
Главная Новости Харькова Армия Список профессий для военнообязанных украинок пересмотрят
24.12.2021  11:15   Виталий Хиневич

Список профессий для военнообязанных украинок пересмотрят

В Украине будут пересматривать список профессий женщин, которым необходимо стать на воинский учет.

Военнообязанные украинки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.
 
Сообщается, что в ходе диалога с Министром обороны Алексеем Резниковым, было достигнуто соглашение, что список профессий необходимо пересмотреть в сторону уменьшения. Так как там есть те профессии и специальности, которые не понадобятся ВСУ.
 
В это же время отмечается, что сама инициатива о воинском учете для женщин является верной, исходя из того, что страна должна знать свои военные резервы.
 
 
По словам Александра Завитневича, еще весной был принят закон, который предусматривает, что женщины, имеющие специальность либо профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне Министерства обороны Украины, должны стать на воинский учет при отсутствии медицинских противопоказаний к нему.
 
Напомним, ранее Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период.
 
Источник:   Александр Завитневич
 Тэги:  военнообязанные женщины, военкомат, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 