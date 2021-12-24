24.12.2021 11:15 Виталий Хиневич

Список профессий для военнообязанных украинок пересмотрят

В Украине будут пересматривать список профессий женщин, которым необходимо стать на воинский учет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

Сообщается, что в ходе диалога с Министром обороны Алексеем Резниковым, было достигнуто соглашение, что список профессий необходимо пересмотреть в сторону уменьшения. Так как там есть те профессии и специальности, которые не понадобятся ВСУ.

В это же время отмечается, что сама инициатива о воинском учете для женщин является верной, исходя из того, что страна должна знать свои военные резервы.

По словам Александра Завитневича, еще весной был принят закон, который предусматривает, что женщины, имеющие специальность либо профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне Министерства обороны Украины, должны стать на воинский учет при отсутствии медицинских противопоказаний к нему.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период.