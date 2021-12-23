23.12.2021 16:40 Виталий Хиневич

Воинский учет для женщин в Украине: стало известно, когда нужно идти в военкомат

Новый закон Министерства обороны Украины обязал женщин сотен профессии становиться на воинский учет.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг представителей Министерства обороны Украины.

Отмечается, что постановка на воинский учет будет проходить постепенно. До конца 2022 года штрафовать женщин, которые согласно нововведения должны стать на учет в военкомат, не будут. Тоже самое касается и работодателей. Таким образом, женщины до конца 2022 года должны стать на учет в военкомат.

В это же время сообщается, что процедура становления на учет будет проходить в спокойном ритме, по аналогии предыдущих годов, когда становились на воинский учет женщины ряда других профессий.

Если человек изменит квалификацию или получит другой диплом специалиста, об этом нужно будет сообщить в указанный законом срок в военкомат.

Таким образом, если к концу 2022 года руководство предприятия не выполнит указанные требования, ему может грозить штраф от 5100 до 8500 тысяч гривен. Также штрафовать будут и работниц предприятия, которые уклонились от воинского учета. Сумма штрафа будет составлять от 850 до 1710 гривен.

Для того, что бы стать на воинский учет, необходимо обратиться в военкомат, взяв с собой паспорт гражданина, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка (если есть), военно-учетный документ и заявление о взятии на учет.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период.