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23.12.2021  16:14   Екатерина Стрельцова

Зажжение огней на елке и концерты: в парке Горького подготовили праздничную программу

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького рассказали, как будут отмечать новогодние и рождественские праздники.


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Как сообщил корреспонденту РЕДПОСТ спикер парка Андрей Кравченко, мероприятия будут проходить с 25 декабря и до 9 января.
 
Так, в субботу, 25 числа, в 18:00 откроет свои двери домик Деда Мороза и церемония зажжения огней на главной ёлке парка - на Центральной площади.
 
Традиционно для детей подготовили подарки и развлечения. Для гостей праздника представят новое огненное шоу, в тот же день в 14.00 презентуют новогоднюю сказку "Алиса в Стране чудес", которую подготовили силами аниматоров парка. Завершит вечер дискотека - там же, на Главной площади.
 
В парке обращают внимание на то, что при посещении домика Деда Мороза взрослым необходимо иметь при себе COVID-сертификат. Его уже проверяют на входе в аттракционы, Развлекательный центр и в Сказочный домик. Проверять наличие документа могут и во время празднования возле сцены парка. Также в парке просят придерживаться дистанции и носить маску в местах скопления людей. 
 
Для гостей парка подготовили и ряд других новогодних сказок. Среди них: "Снежная королева", "Алиса в стране чудес" и "Страна игрушек". Увидеть спектакли можно будет на главной сцене и в развлекательном центре. 
 
А вот 31 декабря гулять планируют до 5-ти утра. Начнут во второй половине дня - детские шоу, творческие мастерские, выступление харьковских групп  и пиротехнические шоу. В 23:50 начнется театрализованная встреча Нового года. Далее молодежная дискотека и розыгрыш призов. Также будет работать ярмарка.
 
В остальные дни в разных частях парка запланирована живая музыка, детские программы, творческие мастерские и дискотеки. Каждый сможет найти себе занятие на любой вкус. Более детально с программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
 
Напомним, что в парке Горького к новогодним праздникам организовали тематические зоны в разных уголках парка, установили пять новогодних елок, главную елку на площади перед колесом обозрения и Дом Деда Мороза.
 
Тэги:  парк горького, новый год, харьков
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