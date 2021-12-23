23.12.2021 16:14 Екатерина Стрельцова

Зажжение огней на елке и концерты: в парке Горького подготовили праздничную программу

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького рассказали, как будут отмечать новогодние и рождественские праздники.



РЕДПОСТ

Как сообщил корреспонденту РЕДПОСТ спикер парка Андрей Кравченко, мероприятия будут проходить с 25 декабря и до 9 января.

Так, в субботу, 25 числа, в 18:00 откроет свои двери домик Деда Мороза и церемония зажжения огней на главной ёлке парка - на Центральной площади.

Традиционно для детей подготовили подарки и развлечения. Для гостей праздника представят новое огненное шоу, в тот же день в 14.00 презентуют новогоднюю сказку "Алиса в Стране чудес", которую подготовили силами аниматоров парка. Завершит вечер дискотека - там же, на Главной площади.

В парке обращают внимание на то, что при посещении домика Деда Мороза взрослым необходимо иметь при себе COVID-сертификат. Его уже проверяют на входе в аттракционы, Развлекательный центр и в Сказочный домик. Проверять наличие документа могут и во время празднования возле сцены парка. Также в парке просят придерживаться дистанции и носить маску в местах скопления людей.

Для гостей парка подготовили и ряд других новогодних сказок. Среди них: "Снежная королева", "Алиса в стране чудес" и "Страна игрушек". Увидеть спектакли можно будет на главной сцене и в развлекательном центре.

А вот 31 декабря гулять планируют до 5-ти утра. Начнут во второй половине дня - детские шоу, творческие мастерские, выступление харьковских групп и пиротехнические шоу. В 23:50 начнется театрализованная встреча Нового года. Далее молодежная дискотека и розыгрыш призов. Также будет работать ярмарка.

В остальные дни в разных частях парка запланирована живая музыка, детские программы, творческие мастерские и дискотеки. Каждый сможет найти себе занятие на любой вкус. Более детально с программой мероприятий можно ознакомиться здесь

Напомним, что в парке Горького к новогодним праздникам организовали тематические зоны в разных уголках парка, установили пять новогодних елок, главную елку на площади перед колесом обозрения и Дом Деда Мороза.