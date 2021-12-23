23.12.2021 16:00 Виталий Хиневич

Украинцы назвали самые любимые новогодние праздники

На протяжении последних десяти лет уменьшается количество поклонников празднования Нового года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на исследование Социологической группы Рейтинг.

Отмечается, что самым любимым зимним праздником украинцев является Рождество. Ему отдают свое предпочтение 49% жителей страны, ждут Нового года 37% украинцев. День Святого Николая выбрали 6% опрошенных.

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В свою очередь всего 4% граждан празднуют Старый Новый год.

Напомним, знатоки Восточного гороскопа рекомендуют в 2022 году Чёрного или Синего Водяного Тигра заключать брачные узы. Уверяют, что браки зарегистрированные в год Тигра, как правило, прочные и стабильные.