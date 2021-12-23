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23.12.2021  16:00   Виталий Хиневич

Украинцы назвали самые любимые новогодние праздники

На протяжении последних десяти лет уменьшается количество поклонников празднования Нового года.

Праздники в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на исследование Социологической группы Рейтинг.
 
Отмечается, что самым любимым зимним праздником украинцев является Рождество. Ему отдают свое предпочтение 49% жителей страны, ждут Нового года 37% украинцев. День Святого Николая выбрали 6% опрошенных.
 
 
В свою очередь всего 4% граждан празднуют Старый Новый год. 
 
Напомним, знатоки Восточного гороскопа рекомендуют в 2022 году Чёрного или Синего Водяного Тигра заключать брачные узы. Уверяют, что браки зарегистрированные в год Тигра, как правило, прочные и стабильные.
 
Источник:   Социологическая группа "Рейтинг"
 Тэги:  праздники, статистика, харьков
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