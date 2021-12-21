21.12.2021 08:08 Валерия Кононова

Цены на новогодней ярмарке в Харькове

Официальное открытие площади, украшенной к Новому году, а также красавицы ёлки прошло 19 декабря. Пока что людей на площади не много, но придут выходные и каждый захочет прогуляться по новой локации.

В какую сумму это обойдётся харьковчанам – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.



В преддверии Нового года каждый харьковчанин хочет прогуляться на главной площади города. Ведь украшения в этом году – даже лучше прежних. Kinder организовал красивые фотолокации для посетителей любого возраста, а для деток и их родителей пустили вагончик в корпоративных цветах. Многие другие фирмы также присоединились к созданию локаций. Например, на площади можно найти красивые новогодние сани от Triolan. Конечно же, это не отменяет любования звёздным небом и главной ёлкой города. Но также харьковчане идут туда за уличной едой, ставшей традицией новогодних празднований.



Тут и шашлык, и различное мясо на гриле, сосиски, колбаски, хотдоги и, конечно же, глинтвейн на любой вкус и цвет. Буквально на любой вкус и цвет.



Ценовая же политика на праздничной ярмарке следующая: шашлык из свинины 60-70 грн/100 грамм. Из курицы 50-60 грн. Есть и кулеш, он обойдется около 50 грн. Также магазинчики с мангалами предлагают различные овощи на гриле. Их цена от 15 грн за картофель и от 40 до 80 грн за набор овощей.



Шаурма на площади будет стоить около 100 грн в зависимости от мяса в ней. Веганская, например, в районе 70 грн. Колбаски в лаваше от Салтовского мясокомбината от 40 до 70 грн.



Цены на глинтвейн 60 и 80 грн за маленький и большой стакан соответственно. Безалкогольные напитки обойдутся дешевле: около 30-40 грн за чай от 20 до 40 грн за кофе. Чашка американо будет стоит 20 грн, а вот чашка латте около 40 грн.



В целом выбор на ярмарке огромный. А отвечая на частый вопрос о том, нужен ли ковид-сертификат, чтобы там погулять, говорим – нет. А вот чтобы посетить каток – да. Так что имейте это в виду, планируя вечер.

Напомним, 19 декабря главная елка города засияла красочными праздничными огнями на площади Свободы в Харькове.

Фотогалерея