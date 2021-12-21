В восьми районах Харькова отключат холодную воду 21 декабря. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 20 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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В Харьков пришли морозы: до -9°C по городу и -14°C – по области. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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