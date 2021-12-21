В восьми районах Харькова отключат холодную воду 21 декабря. Список адресов

В этот день

Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 21 декабря В Харьков пришли морозы: до -9°C по городу и -14°C – по области. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.