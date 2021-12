21.12.2021 09:19 Рита Парфенова

Визажистка из Харькова выиграла конкурс красоты

Финал конкурса Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021 прошел в Киеве 18 декабря.

Конкурс красоты для барышень пышных форм проводится в Украине с 2019 года, и в этот раз он вышел за пределы Киева - шесть региональных отборов прошли в Харькове, Одессе, Мариуполе, Днепропетровской области, Мукачеве и Львове, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на tabloid.com.ua.



В финале, который прошел в Национальном Театре имени Леси Украинки в Киеве, 27 участниц со всей страны боролись за звание победительницы. Как и на каждом конкурсе красоты, девушки плюс сайз выходили в купальниках, в национальных костюмах, соревновались в талантах и ​​дефилировали в вечерних платьях. В развлекательной части программы выступили Виталий Козловский, Анна Трінчер, Khayat, воздушные гимнасты.



Звание Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021 года досталось Евгении Чумаковой-Ярошенко из Харькова. Корону Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 года получила Колмыкова Екатерина из Мариуполя. Еще одна харьковчанка – адвокат и бизнеследи Галина Черепня – стала MS Ukraine Plus Size Queen 2021.



Победительницы поедут представлять Украину на международный конкурс Miss Worl Plus Size, который состоится в следующем году в Бразилии.