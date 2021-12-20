20.12.2021 08:34 Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 20 декабря. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 166 (п. №1, стояк) до 20:00 21 декабря.

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 114 (п. №2, стояк) до 20:00 20 декабря,

ул. Леся Сердюка, 56 (п. №2, стояк) до 20:00 20 декабря.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №1, стояк) до 13:00 20 декабря,

пр. Тракторостроителей, 77 (п. №12, стояк) до 17:00 20 декабря,

ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 17:00 20 декабря,

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 20 декабря,

ул. Познанская, 7 (стояк) до 20:00 20 декабря,

пр. Тракторостроителей, 77 (п. №10, стояк) до 20:00 20 декабря,

ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 20 декабря,

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №2, стояк) до 20:00 20 декабря.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 20 декабря,

ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №1, стояк) до 20:00 20 декабря.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 20 декабря,

ул. Кооперативная, 18/20 (п. №2, стояк) до 20:00 20 декабря.

Холодногорский район:

пер. Пластичный, 10 (п. №1) до 20:00 20 декабря,

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а (п. №4, стояк) до 20:00 20 декабря,

ул. Кацарская, 11 до 20:00 20 декабря.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 20 декабря,

пр. Победы, 56 (п. №6, стояк) до 20:00 20 декабря,

ул. 23 Августа, 68 (п. №2, стояк) до 20:00 20 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 19 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.