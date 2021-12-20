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20.12.2021  08:18   Рита Парфенова

В Харьков придут арктические морозы

Со вторника столбики термометров резко поползут вниз.


Фото из открытых источников

В Харьков придет похолодание. Новости

Существенное снижение температуры ожидаетс с 21 декабря. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Похолодает за счет ультраполярного вторжения холодной арктической воздушной массы из районов Баренцева моря.

Одевайтесь теплее и избегайте переохлаждения.По информации синоптиков, температура начнет снижаться уже вечером в понедельник – до семи градусов мороза. До этого в городе будет немного снежить, днем столбики термометра опустятся до 3 градусов ниже нуля.

Во вторник, 21 декабря, будет облачно, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14° мороза, днем ​​7-12° мороза.

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В среду, 22 декабря, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19° мороза, днем ​​9-14° мороза.

23 декабря существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-21° мороза, днем ​​7-12° мороза.

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Тэги:  похолодание, харьков
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