Похолодание недели: какие температуры ждут Харьков

Холодный антициклон принес в Харьков ночные морозы.
Температурные «минусы» будут держаться пару-тройку дней, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам Харьковского гидрометцентра, в ночь на четверг ожидается 4-9°С мороза, днем 11 ноября будет 2-7°С тепла. Затем ночью температура снизится до -6°С, днем пятницы, 12 ноября, прогнозируют 2-7° тепла. В выходные морозы отступят: 13, 14 ноября температура воздуха ночью будет от 1°С мороза до 4°С тепла, днем – 3-8°С тепла.
В Украине, по прогнозам синоптиков, в эти дни будет холоднее. Так, Карпаты и восточные области страны ожидают «арктические ночи».
В частности, температура в ночь на 11 ноября составит 3-8° мороза в Карпатах и до -12°С в восточных областях, в южных областях и в Закарпатье 1-6° мороза, днем 3-8° тепла, 11 ноября в Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области 7-12° тепла.
Потепление по всей Украине также ожидается с 12 ноября: ночью будет от 3° тепла до 3° мороза (в восточных областях до -5°С), днем ожидается 4-9°С тепла, в западных и южных областях до 12°С выше нуля.
Стабильный «минус» по ночам прогнозируется в Харькове со следующей недели. По составленному синоптиками долгосрочному прогнозу, во второй половине ноября в Харьков придут осадки в виде дождей. Первый более-менее устойчивый снежный покров можно ождижать в первой декаде декабря.
Напомним, ранее РЕДПОСТ сообщал, что снижение температуры будет связано с так называемым ультраполярным вторжением – когда холодный арктический воздух поступает в южные регионы с севера или северо-востока, то есть по ультраполярной траектории.
Комментариев: 0
Планированию – да, авралам – нет. День склоняет к осторожности и необходимости тщательно взвешивать все «за» и «против».
Погода оправывает пословицу: солнце светит, но не греет. Среда будет ясной, но лучше одеваться потеплее. К вечеру может срываться первый снег.
Сегодня отмечаются несколько международных праздников.
влажность:
давление:
ветер: