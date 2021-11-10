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10.11.2021  10:01   Рита Парфенова

Похолодание недели: какие температуры ждут Харьков

Холодный антициклон принес в Харьков ночные морозы.

Ночные морозы в Харькове

Температурные «минусы» будут держаться пару-тройку дней, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам Харьковского гидрометцентра, в ночь на четверг ожидается 4-9°С мороза, днем 11 ноября будет 2-7°С тепла. Затем ночью температура снизится до -6°С, днем пятницы, 12 ноября, прогнозируют 2-7° тепла. В выходные морозы отступят: 13, 14 ноября температура воздуха ночью будет от 1°С мороза до 4°С тепла, днем – 3-8°С  тепла.

В Украине, по прогнозам синоптиков, в эти дни будет холоднее. Так, Карпаты и восточные области страны ожидают «арктические ночи».

В частности, температура в ночь на 11 ноября составит 3-8° мороза в Карпатах и до -12°С в восточных областях, в южных областях и в Закарпатье 1-6° мороза, днем 3-8° тепла, 11 ноября в Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области 7-12° тепла.

Потепление по всей Украине также ожидается с 12 ноября: ночью будет от 3° тепла до 3° мороза (в восточных областях до -5°С), днем ожидается 4-9°С тепла, в западных и южных областях до 12°С выше нуля.

Стабильный «минус» по ночам прогнозируется в Харькове со следующей недели. По составленному синоптиками долгосрочному прогнозу, во второй половине ноября в Харьков придут осадки в виде дождей. Первый более-менее устойчивый снежный покров можно ождижать в первой декаде декабря.

Прогноз погоды в Харькове на месяц ноябрь-декабрь 2021 года


Напомним, ранее РЕДПОСТ сообщал, что снижение температуры будет связано с так называемым ультраполярным вторжением – когда холодный арктический воздух поступает в южные регионы с севера или северо-востока, то есть по ультраполярной траектории.

Тэги:  погода, харьков, похолодание
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