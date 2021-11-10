10.11.2021 10:30 Виталий Хиневич

В рейтинг Forbes вошел харьковский паралимпиец

В рейтинге представлены 30 человек, которые к 30 годам смогли достичь значительных успехов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Forbes».

Отмечается, что 26-летний паралимпиец Максим Крипак вошел в рейтинг «30 до 30» издания Forbes Украины.

Составители рейтинга склонны полагать, что в этом году спортсменам было сложнее всего занять почетные места.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции они упустили год подготовки к соревнованиям. Так или иначе, харьковчанин смог стать титулованным спортсменом.

Харьковский пловец Максим Крипак стал абсолютным триумфатором Паралимпиады: он получил семь медалей (пять золотых, по одной серебряной и бронзовой), стал самым титулованным спортсменом. Также Максим установил три мировых рекорда и один паралимпийский рекорд.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в ходе встречи с паралимпийцами, наградил пловца, многократного чемпиона Максима Крипака высоким званием «Герой Украины».