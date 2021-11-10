10.11.2021 10:30 Виталий Хиневич
В рейтинг Forbes вошел харьковский паралимпиец
В рейтинге представлены 30 человек, которые к 30 годам смогли достичь значительных успехов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Forbes».
Отмечается, что 26-летний паралимпиец Максим Крипак вошел в рейтинг «30 до 30» издания Forbes Украины.
Составители рейтинга склонны полагать, что в этом году спортсменам было сложнее всего занять почетные места.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции они упустили год подготовки к соревнованиям. Так или иначе, харьковчанин смог стать титулованным спортсменом.
Харьковский пловец Максим Крипак стал абсолютным триумфатором
Паралимпиады: он получил семь медалей (пять золотых, по одной серебряной и бронзовой), стал самым титулованным спортсменом. Также Максим установил три мировых рекорда и один паралимпийский рекорд.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в ходе встречи с паралимпийцами, наградил пловца, многократного чемпиона Максима Крипака
высоким званием «Герой Украины».
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0