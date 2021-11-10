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10.11.2021  10:30   Виталий Хиневич

В рейтинг Forbes вошел харьковский паралимпиец

В рейтинге представлены 30 человек, которые к 30 годам смогли достичь значительных успехов.

Максим Крипак
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Forbes». 
 
Отмечается, что 26-летний паралимпиец Максим Крипак вошел в рейтинг «30 до 30» издания Forbes Украины. 
 
Составители рейтинга склонны полагать, что в этом году спортсменам было сложнее всего занять почетные места.
 
Из-за пандемии коронавирусной инфекции они упустили год подготовки к соревнованиям. Так или иначе, харьковчанин смог стать титулованным спортсменом. 
 
Харьковский пловец Максим Крипак стал абсолютным триумфатором Паралимпиады: он получил семь медалей (пять золотых, по одной серебряной и бронзовой), стал самым титулованным спортсменом. Также Максим установил три мировых рекорда и один паралимпийский рекорд.
 
Напомним, ранее Владимир Зеленский в ходе встречи с паралимпийцами, наградил пловца, многократного чемпиона Максима Крипака высоким званием «Герой Украины».
 
Источник:   Forbes
 Тэги:  рейтинг forbes, спортсмен, харьков
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